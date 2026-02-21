الأمن الإيطالي يعتقل شاب مصري أثار الجدل على "تيك توك" برقصه بالسكين أمام الكولوسيوم

في واقعة وثقتها منصات التواصل الاجتماعي وأثارت استنفاراً أمنياً واسعاً، أوردت صحيفة "روما توداي" الإيطالية، خبرا عن ضبط قوات الشرطة في روما، لشاب مصري يبلغ من العمر 22 عاماً، وتوجيه اتهامات جنائية له على خلفية نشره مقطع فيديو استعراضي وُصف بـ رقصة السكين في قلب الساحة التاريخية للكولوسيوم.

وبحسب التقرير الصادر عن النواة العملياتية للأمن الإيطالي، فقد رصدت وحدات الجرائم الإلكترونية مقطع فيديو على منصة تيك توك، يظهر فيه الشاب الذي أُفيد بأنه بدون مأوى ثابت، وهو يؤدي حركات راقصة على إيقاع الموسيقى، بينما يشهر في يده بشكل استعراضي سكينا مطويا.

وحددت السلطات هوية الشاب وموقعه، وتم إيقافه وتوجيه تهمة حيازة أسلحة وأدوات صالحة للإيذاء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي الإيطالي بصرامة في المواقع السياحية.

أوضحت الصحف الإيطالية، ومن بينها إيل ميساجيرو، أن الشاب المصري يواجه الآن إجراءات قانونية بموجب المادة 4 من القانون رقم 110 لعام 1975، الذي يحظر حمل أي أدوات حادة أو قاطعة في الأماكن العامة دون مبرر شرعي.

ورغم أن الشاب قد يكون قصد الترفيه الرقمي، إلا أن الأمن الإيطالي اعتبر السلوك تهديدا للسلامة العامة في واحدة من أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسياح.

تأتي هذه الواقعة في إطار حملة أمنية شاملة شنتها قوات الأمن في روما خلال الأشهر الستة الماضية لمكافحة ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء، حيث كشفت الإحصائيات التي نشرتها الصحافة الإيطالية عن أرقام صادمة:

البلاغات: تم الإبلاغ عن 272 شخصا (من بينهم 117 أجنبيا و25 قاصرا) بتهم مماثلة لحمل أدوات حادة.

المضبوطات: صادرت القوات 420 قطعة سلاح متنوعة، شملت خناجر، وسواطير، ومفاصل حديدية، وصواعق كهربائية، تم ضبط أغلبها عبر أجهزة كشف المعادن المحمولة.