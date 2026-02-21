عند سؤاله عن أبرز اللاعبين على مرّ التاريخ .. الذكاء الإصطناعي يتجاهل مارادونا وبيليه

طلب خبراء من الذكاء الاصطناعي أن يختار أفضل تشكيلة كرة قدم على مر التاريخ، باختيار اللاعبين في ذروة مستواهم، إلا أن غياب بعض الأسماء الكبيرة مثل الأسطورتين الأرجنتيني دييغو مارادونا والبرازيلي بيليه، أثار استغراب المتابعين.

واختار البرنامج الخطة الكلاسيكية 4-3-3، وبرر ذلك بقوله: "أبحث عن التوازن الحقيقي بين الموهبة واللياقة البدنية والقيادة والقدرة التكتيكية"، حسبما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

واختار الذكاء الاصطناعي الروسي ليف ياشين، الملقب بـ"العنكبوت الأسود"، لحراسة المرمى، وبرر ذلك بقوله إنه "الحارس الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية، وكان يسيطر على منطقة الجزاء ويتعامل مع الدفاع كأنه قلب دفاع إضافي، وأحدث ثورة في مركز الحراسة".

كما اختار الذكاء الاصطناعي رباعيا دفاعيا يحلم به أي مدرب، ففي الجهة اليمنى البرازيلي كافو، وعن اختياره أوضح الذكاء الاصطناعي: "طاقة لا تنتهي، وانضباط تكتيكي، وخبرة في نهائيات كأس العالم، وتوازن مثالي بين الهجوم والدفاع".

أما في قلب الدفاع فاختار البرنامج الألماني فرانز بيكنباور وبجانبه الإيطالي باولو مالديني.

وفي الجهة اليسرى وقع الاختيار على البرازيلي روبرتو كارلوس، بسبب "عمقه الهجومي وتسديداته القوية وقدرته على خلق الفرص".

واختار الذكاء الاصطناعي في خط الوسط الألماني لوثار ماتيوس والفرنسي زين الدين زيدان والإسباني تشافي هيرنانديز، وعلل ذلك بقوله: "هنا أبحث عن التوازن الكامل: القوة والقيادة ماتيوس، السحر والهيبة زيدان، التحكم والإيقاع تشافي".

وفي خط الهجوم وقع الاختيار على الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي رونالدو، إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعلق الذكاء الاصطناعي قائلا: "هذا الثلاثي في قمة مستواه جنون حقيقي: ميسي صانع لعب وهداف في الجهة اليمنى، ورونالدو (البرازيلي) مهاجم رقم 9 لا يتوقف في المساحات، وكريستيانو يهاجم القائم الثاني باستمرار".

وغابت عن تشكيلة الذكاء الاصطناعي أسماء كبيرة على رأسها مارادونا وبيليه، إلى جانب الهولندي يوهان كرويف، كما توقع متابعون أن تضم التشكيلة البرازيلي رونالدينيو، والإسبانيين أندريس إنييستا وسيرخيو راموس، عندما كانوا في أوج العطاء.