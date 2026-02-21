40 وصفة من «براند دبي» تحتفي بتنوّع المشهد الغذائي في الإمارة

في إطار مبادرة «رمضان في دبي»، وتزامناً مع حلول الشهر الفضيل، أطلق «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليلاً جديداً لوصفات رمضانية مميزة، أعدّه بالتعاون مع نخبة من الطهاة والمطاعم الأعضاء في مبادرة «بكل فخر من دبي»، ليقدّم تجربة ملهمة لعشّاق الطهي ويحتفي بتنوّع المشهد الغذائي في الإمارة.

ويضم الدليل نحو 40 وصفة مختارة بعناية، تتنوّع بين الأطباق الرئيسة والمقبلات والحلويات والمخبوزات، وتجمع بين أصالة المطبخ الإماراتي والخليجي ونكهات عربية وعالمية، بما يعكس التنوّع الثقافي الفريد الذي تحتضنه دبي.

قصص نجاح من دبي

وقالت مديرة «براند دبي» شيماء السويدي: «يُشكل هذا الدليل امتداداً لالتزامنا بدعم مجتمع ريادة الأعمال في دبي، وتسليط الضوء على الطاقات الإبداعية التي انطلقت من الإمارة واستطاعت أن تبني قصص نجاح ملهمة في قطاع الأغذية والمشروبات. ومن خلال هذا الإصدار، نهدف إلى إبراز التنوع الاستثنائي الذي يميز مشهد الطهي في دبي، وتعزيز حضور المشاريع المحلية عبر منصة مبتكرة تواكب أجواء شهر رمضان المبارك، وتعكس قيمه القائمة على المشاركة والعطاء». وأضافت: «نفخر بمشاركة طهاة إماراتيين ضمن هذا الدليل، ونحرص على تمكينهم ومنحهم مساحات أوسع للتعريف بإبداعاتهم، انطلاقاً من إيماننا بأهمية دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسيتها محلياً وعالمياً».

التعريف بمنتجات المبدعين

وقالت مديرة مشروع مبادرة بكل فخر من دبي خولة الهاشمي: «يعكس هذا الدليل روح المبادرة التي تهدف إلى دعم وتمكين المشاريع المحلية عبر منصات إبداعية، تسهم في توسيع نطاق انتشارها وتعزيز تواصلها مع الجمهور. وقد حرصنا هذا العام على تنويع المشاركات لتشمل طهاة ومطاعم تمثل ثقافات متعددة، ما يعكس الطبيعة العالمية لدبي ويقدّم تجربة رمضانية ثرية تجمع بين الأصالة والتجديد». وأضافت: «نؤمن بأن قطاع الطهي يُشكل مساحة خصبة للإبداع وريادة الأعمال، ومن خلال هذا الدليل نتيح لأعضائنا فرصة جديدة للتعريف بمنتجاتهم وأفكارهم، وتعزيز حضورهم ضمن مشهد اقتصادي متنامٍ يشجع الابتكار والجودة».

محتوى الدليل

يقدّم الدليل الرمضاني مجموعة واسعة من الوصفات للطهاة الإماراتيين: عائشة خوري، وحليمة بحلوق، والشيفات بنات الغفلي، وعبدالرحمن لوتاه، وأحمد الفردان، إلى جانب طهاة من المنطقة والعالم وهم: علي يزدي، وكيونغسو مون، وثاقب علي، وأكمـل أنور، وغريغوار بيرجيه.

بينما تضم قائمة المطاعم المشاركة في الدليل: بيبل، ودلش، وشلوى، وليت ايتري، وسموير، وسولين، وليت لونغ، وغاف، وذو قود مون، وهتان بيسترو وكافية. حيث يشمل الدليل الجديد وصفات لأكلات صحية والعديد من الأطباق الرئيسة والجانبية سهلة التحضير، والتي تتناسب مع شهر رمضان الكريم من الطهاة الذين اختاروا مجموعة من أكثر وصفاتهم، التي تلقى رواجاً وإقبالاً كبيراً من الجمهور، وتشمل مجموعة متنوّعة من السلطات، وأطباق اللحوم والدجاج، والمأكولات البحرية، إضافة إلى المخبوزات والحلوى الشرقية والغربية والفطائر، بوصفات مستوحاة من المطبخ العربي، كذلك العديد من الوصفات التي اشتهر بها المطبخ الإماراتي والخليجي الثري بمكوناته وأكلاته الشعبية المميزة.

احتفاء بالتنوّع وروح رمضان

يأتي إصدار الدليل في سياق حرص «براند دبي» على إثراء أجواء الشهر الفضيل بمحتوى إبداعي يعزز روح المشاركة والتلاقي الأسري، ويقدّم أفكاراً عملية لتحضير أطباق تتناسب مع موائد الإفطار والسحور، مع التركيز على وصفات صحية وسهلة التحضير تلائم مختلف الأذواق والأعمار.

ويعكس الدليل المكانة المتقدمة التي يتمتع بها قطاع المطاعم في دبي، والذي استطاع أن يرسّخ حضوراً عالمياً بفضل تنوّعه وجودته العالية، فضلاً عن قدرته على المزج بين التراث والابتكار في آنٍ واحد.

دعم روّاد الأعمال

مبادرة «بكل فخر من دبي»، هي إحدى مبادرات «براند دبي» الهادفة إلى دعم ومساندة روّاد الأعمال والشركات التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لها. وتهدف إلى تسليط الضوء على قصص نجاح رواد الأعمال وأصحاب المواهب والابتكارات والمبدعين في مختلف المجالات والقطاعات في الإمارة، فضلاً عن تشجيع مشروعات ريادة الأعمال الناشئة على النزول إلى سوق العمل وتوفير المساندة والدعم لتأكيد وصولها إلى أكبر شريحة من الجمهور، الذي يبحث بدوره عن التميز والأفكار الجيدة وغير التقليدية للتفاعل معها.