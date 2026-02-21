كيف تكتشف اختراق "الواتساب" على تلفونك .. وكيف تستعيد حسابك ومحادثاتك؟

في الوقت الذي يرسل أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط ما يزيد على 150 مليار رسالة يوميا، أصبح "واتساب" هدفا استراتيجيا للمتسللين الساعين إلى الاستيلاء على الحسابات لأغراض مشبوهة، مثل الابتزاز أو سرقة البيانات.

ومع تطور أساليب الهندسة الاجتماعية والبرمجيات الخبيثة، لم يعد الاختراق يتطلب مهارات تقنية احترافية، بل غالبا ما يعتمد على أخطاء في سلوكيات المستخدم أو تفاعله مع روابط ومرفقات مشبوهة.

وتبدأ أولى علامات الاختراق بملاحظة نشاط غير مألوف يتجاوز حدود الاستخدام الشخصي، مثل تلقي رسائل من جهات اتصال لم يتم إضافتها، أو ظهور رسائل مرسلة من الحساب دون علم صاحبه.

كما يعد استلام رمز التحقق دون طلبه مؤشرا على محاولة الاستيلاء على الحساب، وهو ما يستوجب تجاهل هذه الإشعارات وعدم مشاركة الرمز، حيث تبدأ الاختراقات برسالة احتيالية تطلب مشاركة هذا الرمز.

وإذا ظهرت رسالة تفيد بأن "رقم هاتفك مسجل على جهاز جديد"، فإن هذا يؤكد محاولة اختراق محتملة.

ومن الناحية التقنية، توفر ميزة "الأجهزة المرتبطة" في إعدادات التطبيق كشفا فوريا لأي متصفح أو جهاز حاسوب يسجل الدخول إلى الحساب دون تصريح.

وعلاوة على ذلك، يظهر تأثير الاختراق في أداء الهاتف بشكل عام، حيث تؤدي برامج التجسس التي تعمل في الخلفية إلى استنزاف البطارية بسرعة وارتفاع درجة حرارة الجهاز وتعطله المفاجئ.

وفي بعض الحالات، قد تظهر الرسائل كمقروءة دون أن تفتحها أنت، مما يعني وجود طرف خارجي يراقب المحادثات بشكل لحظي.

كما قد تتلقى شكاوى من أصدقائك حول رسائل غريبة من رقمك، أو قد تسمع أصواتا مشبوهة أثناء المكالمات بسبب برامج التجسس.

وفي حالات أخرى، قد تظهر تطبيقات غامضة على هاتفك أو مكالمات غير مبررة، مما يعزز الشكوك حول الاختراق.

كما أن التغييرات في معلومات الحساب، مثل الصورة أو الاسم، أو تراجع أداء الهاتف مع الاستنزاف السريع للبطارية وارتفاع درجة الحرارة، تعد دلالات محتملة على الاختراق.

وعند هذه النقطة، ينبغي التحقق من قائمة الأجهزة المرتبطة في إعدادات التطبيق، وإذا وجدت جهازا غير معروف، فإن هذا دليل قاطع على الاختراق.

وتنتهي هذه السلسلة من المؤشرات بفقدان الوصول الكلي للحساب، حيث يقوم المخترق بتسجيل الخروج القسري للمستخدم الأصلي للسيطرة الكاملة على البيانات.

وعند الشك في وقوع الاختراق، ينبغي إلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تنزيله، وتفعيل ميزة المصادقة الثنائية، وفحص الهاتف باستخدام برامج مكافحة الفيروسات، مع تجنب الرد على طلبات إعادة توجيه المكالمات أو الاتصال بأرقام تحتوي على رموز "واجهة الإنسان والآلة" (MMI).

وتجنب ترك الهاتف في متناول الآخرين، ولا تشارك رموز التحقق مع أي شخص، وتجاهل الروابط والمرفقات المشبوهة والعروض الاحتيالية حتى من جهات اتصال معروفة، مع ربط الحساب ببريدك الإلكتروني من أجل إعادة التعيين.

كما تستطيع قفل التطبيق ببصمة الإصبع أو الوجه مع استخدم كلمات مرور قوية ومراجعة إعدادات الخصوصية بانتظام لتحديد من يرى معلوماتك، والتحقق من أجهزة "واتساب ويب" المرتبطة.

وتعتمد عملية استعادة المحادثات والملفات المفقودة (سواء بسبب الحظر، الاختراق، أو تلف الجهاز) بشكل أساسي على ميزة النسخ الاحتياطي التي يوفرها "واتساب" عبر "غوغل درايف" لمستخدمي "أندرويد"و"آيكلاود" لمستخدمي "آيفون".