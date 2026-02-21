5 نصائـح لتخفيف الرغبة في الحلويات برمضان

تكثر في شهر رمضان المبارك الولائم الغنية بالأطباق المميزة وأصناف الحلويات المتنوعة، ما يؤدي إلى تضاعف الرغبة في تناول السكريات بعد وجبة الإفطار، وبالتالي تنعكس هذه العادات الغذائية الجديدة على الوزن، وتتسبب في ارتفاعه خلال أيام الشهر الفضيل، وكذلك تحدث اضطراباً في سكر الدم. وقدمت الأخصائية في الصحة والتغذية من ويلناس باي ديزاين، الدكتورة لمى النائلي، خمس نصائح، تساعد في تخفيف الرغبة في تناول الحلويات خلال رمضان، مع التركيز على الاستعاضة عنها ببدائل صحية غنية بالفوائد.