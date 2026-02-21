خبز «الخاجلا».. عادة أصيلة في رمضان باكستان

مع شهر رمضان المبارك، تشهد المخابز في مدينة كراتشي الباكستانية حركة نشطة استعداداً لتلبية الطلب الكبير على الحلويات الرمضانية، وعلى رأسها حلوى الخاجلا التقليدية، التي تعدّ من الملامح والمأكولات الأساسية في رمضان.

وفي أحد المتاجر ينهمك الخبازون منذ ساعات الصباح في تحضير عجين الخاجلا، الذي يُقلى ثم يُغمر في شراب السكر ليكتسب القوام المقرمش من الخارج، والحلاوة الغنية من الداخل. وتُعدّ الخاجلا من أبرز الحلويات الرمضانية في باكستان، وتحظى بمكانة خاصة على مائدة الإفطار، إذ يُقدّمها الكثيرون مع الشاي أو كجزء من تشكيلة حلويات رمضان التقليدية.

وتتكون الخاجلا أساساً من دقيق وزيت أو سمن لإكساب العجين القرمشة، وأحياناً يُضاف البيض والبهارات الخفيفة. وبعد القلي تُغمر القطع الساخنة في شراب السكر، وقد تُزين بالمكسرات مثل الفستق أو اللوز لإضافة نكهة ولمسة جمالية.

ويتميز هذا الخبز بأنه يجمع بين القرمشة من الخارج والليونة والحلاوة من الداخل، ما يجعله مفضلاً لدى جميع الأعمار.

ويشير أصحاب المخابز إلى أن الطلب يبدأ بالارتفاع بشكل ملحوظ قبل أيام من حلول رمضان، لذا ينهمكون في التحضير منذ وقت مبكر لضمان توافر الكميات الكافية للأسر الصائمة. وتتحول المحال في هذه الفترة إلى فضاءات نابضة بالحيوية والروحانية، حيث تختلط رائحة العجين المقلي بالسكر مع أجواء الشهر الكريم، لتعكس التمسك بالتقاليد الرمضانية، والحفاظ على الإرث الغذائي والثقافي.