رمضان مصر.. بهجة وموسم اجتماعي وثقافي متكامل

مع حلول شهر رمضان المبارك، تتبدل ملامح الحياة في مصر، إذ لا يقتصر الشهر على كونه مناسبة دينية، بل يتحول إلى موسم اجتماعي وثقافي متكامل. تتحول الشوارع إلى لوحة فنية مبهجة ونابضة بالأضواء، بعد أن تتزين بالفوانيس الملونة، وكذلك البيوت والشرفات، فيما تنبض الأحياء الشعبية بحركة لا تهدأ في الفترة الممتدة من الإفطار وحتى السحور.

تعتبر الزينة في الشوارع المصرية من أبرز مظاهر رمضان، ومن العادات التي لا تندثر، لاسيما الفانوس الذي تشير الروايات التراثية إلى أن استخدامه يعود إلى العصر الفاطمي في القاهرة، ومع مرور الزمن تحول إلى تقليد سنوي يشتريه الأطفال ويحملونه في الشوارع وهم يرددون الأغاني الرمضانية.

وتحظى موائد الرحمن بمكانة خاصة في مصر، حيث تنظم الموائد التي تقدم الإفطار المجاني في الشوارع وأمام المساجد، ويمولها أفراد ومؤسسات خيرية، وتعتبر من أبرز أشكال التكافل في المجتمع المصري.

ويقتدي المصريون بالسنة النبوية في كسر الصيام على التمر واللبن، بينما تتميز السفرة المصرية بمجموعة من الأطباق التي تزينها خلال الشهر الفضيل، ومنها الشوربة والرقاق والملوخية على الإفطار، والفول والطعمية على السحور، فيما تقدم العديد من المشروبات الخاصة بهذا الشهر، ومنها قمر الدين والتمر الهندي والسوبيا والكركديه. أما الحلويات الأكثر شعبية وانتشاراً في هذا الشهر، فهي الكنافة والقطايف.

ويحافظ المصريون على العادات الاجتماعية التي تميز روح الشهر الفضيل، ومنها الزيارات العائلية والاجتماعات التي تكثر في المقاهي بعد أداء صلاة التراويح، فيشاهدون مسلسلات الدراما، أو يلعبون الطاولة والشطرنج، بينما تتواصل الزيارات العائلية حتى ساعات متأخرة من الليل. وتشهد المساجد الكبرى حضوراً كثيفاً للمصلين وطلاب العلم والدروس الدينية.

ومن الطقوس التي مازالت موجودة في مصر رغم التطورات، مدفع الإفطار الذي يعتبر تقليداً تاريخياً ينتظره المصريون للإعلان عن موعد الإفطار، وكذلك المسحراتي الذي يجوب الشوارع ليلاً من أجل إيقاظ الصائمين. رمضان مصر ليس مجرد عبادة فردية، بل تجربة متكاملة، تجمع بين الدين والتراث والعلاقات الإنسانية.

