عرض «لوسي» مستمر حتى 23 مارس

تم تمديد فترة عرض «لوسي»، الأحفورة من نوع «أسترالوبيثيكوس أفارينيسيس» التي يعود تاريخها إلى 3.2 ملايين سنة، في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، حتى 23 مارس. ويمنح هذا التمديد النادر الزوار فرصة إضافية لمشاهدة واحدة من أكثر الهياكل العظمية اكتمالاً وأهمية من الناحية العلمية لأشباه البشر الأوائل التي تم اكتشافها على الإطلاق.

ويكشف هيكلها العظمي، الذي يحتفظ بنحو 40% من تكوينه الأصلي، عن تفاصيل مذهلة حول شكل جسدها وقوته وطريقة حركته. ويعدّ الوقوف بجانب لوسي في معرض «قصة الإنسان» فرصة نادرة للتعرف عن قرب إلى حياة بعيدة من الماضي السحيق.