وفاة الممثل إريك داين نجم مسلسل «غرايز أناتومي»

​قالت عائلة الممثل إريك داين، الذي ‌لعب ​دور الطبيب مارك سلون الوسيم في المسلسل التلفزيوني الشهير «غرايز أناتومي»، إنه توفي أمس، عن 53 عاماً، بعد أقل من عام من الكشف عن إصابته بالتصلب الجانبي الضموري.

لعب داين دور جراح تجميل لمدة 15 عاماً. ولعب كذلك دوراً ‌رئيساً في مسلسل «يوفوريا»، وقال بعد تشخيصه بالمرض إنه سيعود لمواصلة العمل في ‌الموسم الثالث من المسلسل.

وقالت عائلته في ‌بيان وفقاً لمجلة «بيبول» ووسائل ‌إعلام أخرى: توفي ‌إريك داين بعد ظهر أمس، بعد ​معركة خاضها ‌بشجاعة مع ​مرض التصلب الجانبي الضموري.