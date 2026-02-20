مجهول يتبرع بسبائك ذهب قيمتها 3.6 مليون دولار لإصلاح أنابيب المياه

تلقت مدينة أوساكا اليابانية هدية ثمينة تتمثل في سبائك ذهب تقدر بـ560 مليون ين (6ر3 مليون دولار) من متبرع مجهول طلب استخدامها في إصلاح أنابيب المياه المتهالكة في المدينة.



وقال عمدة أوساكا، هيديوكي يوكوياما أمس الخميس، إن متبرعا أعطى السبائك الذهبية التي تزن 21 كيلوجراما في المجمل لمكتب مدينة أوساكا لمحطة المياه في نوفمبر/تشرين الثاني، والذي يريد المساعدة في تحسين أنابيب المياه المتهالكة.

وأضاف يوكوياما: "أنه مبلغ هائل، أنا عاجز عن التعبير. إصلاح أنابيب المياه القديمة يتطلب استثمارا هائلا ولا يسعني الشكرك بما فيه الكفاية للمتبرع".

وقال العمدة إن مدينته سوف تحترم رغبة المتبرع وتستخدم الهدية لتحسين مشاريع المياه.

وتصاعدت المخاوف بشأن سلامة شبكات المياه في أوساكا بعد أن ابتلعت بالوعة ضخمة شاحنة وقتلت السائق العام الماضي. وجرى ربط الواقعة بنظام الصرف الصحي المتضرر في سايتاما بشمال طوكيو.

يشار إلى أن أوساكا هي ثالث أكبر مدينة في اليابان من حيث التعداد السكاني الذي يبلغ 8ر2 مليون نسمة. وتعتبر المدينة عاصمة يابانية غربية.

وتم تشييد أغلب مشاريع البنية التحتية العامة الرئيسية في اليابان خلال النمو الاقتصادي السريع ما بعد الحرب.