ضرب زوجته مريضة السرطان حتى الموت لأنها طالبته بالعمل لإطعام أولاده الخمسة

تُحقق نيابة الإسكندرية في واقعة مقتل سيدة مصرية على يد زوجها تحت وطأة الضرب والتعذيب فيما تبين من التحريات المبدئية أن الزوج مرتكب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية ومسجلة، وأنه دائم الشجار مع زوجته لمطالبتها له بالبحث عن عمل والإنفاق على أبنائهما الخمسة.

وبدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بوفاة ربة منزل داخل مسكنها فى منطقة عبدالقادر غرب الإسكندرية بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العامرية إلى محل البلاغ، وتقابلت مع مفتش الصحة الذى قرر أن أهل المتوفاة طلبوا منه توقيع الكشف الطبى عليها لاستخراج تصريح بالدفن، إلا أنه بالكشف الظاهرى عليها وجد آثار إصابات، فشك فى وفاتها جنائياً.

وجرى إخطار النيابة العامة، وتوجهت النيابة لمناظرة الجثة، وتبينت إصابتها بإصابات متفرقة بالجسد، ووجود كدمات وسحجات بعموم الجسم.

وتم استدعاء الطبيب الشرعى للكشف عليها، والذى أكد أن الإصابات الموجودة بالجثة يمكن حدوثها بأداة مما يستخدم بالتعدى على الأشخاص، وقرر وفاتها جنائيا.

وبسؤال أقارب المتوفاة قرروا أنها متزوجة، ولديها 5 أطفال، وأصيبت بالسرطان، فيما زوجها عاطل لا يعمل، ودائم تعاطى المخدرات.

وتوصلت التحريات إلى أن الزوج دائم التعدى على زوجته المتوفاة لمطالبتها له بترك تعاطى المخدرات والبحث عن عمل للإنفاق على أبنائهما.

وبمعاينة الشقة محل الواقعة، تم ضبط أدوات تستخدم فى تعاطى المخدرات وأسلحة بيضاء مما يستخدم فى التعدى على الأشخاص.