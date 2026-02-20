25 ألف دولار للكيلو الواحد .. تعرَّف على أغلى 10 أطعمة في العالم

لم تعد الأطعمة الفاخرة مجرد مسألة مذاق، بل أصبحت تعكس الندرة، والحرفية، والتقاليد، وقوة الطلب العالمي، فالأطعمة الأغلى في العالم غالباً ما تأتي من مناطق محدودة، أو تتطلب طرق حصاد معقدة، أو تمر بدورات إنتاج طويلة، ما يجعل أسعارها تصل إلى مستويات استثنائية، وفق ما أشارت إليه مواقع إحصائيات عالمية.

وتحظى هذه المنتجات، مثل الكافيار الفاخر، والكمأ الأبيض، والزعفران، واللحوم النادرة، بمتابعة واسعة من الطهاة والمستثمرين وعشاق المأكولات الراقية، نظراً لما تمثله من مؤشر على اتجاهات سوق الغذاء العالمي وقيمة المنتجات النادرة، كما أن مقارنة الأسعار عادة ما تتم بناءً على تكلفة الكيلوغرام الواحد، لضمان تقييم عادل بين مختلف أنواع الأطعمة.

وتعتمد أسعار هذه الأطعمة على مجموعة عوامل، أبرزها الندرة، وتأثير المناخ، ومخاطر الإنتاج، وكثافة العمل اليدوي، وفترات التعتيق الطويلة، إضافة إلى الطلب العالمي المتزايد. فبعض المنتجات، مثل الكافيار والكمأ، تعتمد على أنظمة بيئية حساسة، بينما يتطلب الزعفران والجبن المتخصص عملاً يدوياً مكثفاً.

كما تسهم تكاليف النقل الدولي، والتشريعات الصحية، وازدهار قطاع المطاعم الفاخرة في رفع الأسعار، ما يجعل بعض هذه المنتجات أقرب إلى الأصول الاستثمارية منها إلى المواد الغذائية اليومية. وفيما يلي قائمة أغلى 10 أطعمة في العالم لعام 2026

كافيار ألماس – 25,000 دولار

كافيار بيلوغا – 7,000 دولار

الكمأ الأبيض – 5,000 دولار

الزعفران – 5,000 دولار

جبن الموس– 2,200 دولار

فطر الماتسوتاكي – 2,000 دولار

لحم إيبيريكو – 1,000 دولار

قهوة الزَّبَاد "كوبي لواك" – 600 دولار

لحم كوبي "واغيو " – 500 دولار

سمك التونة بلوفين (أوتورو) – 300 دولار

ويعود تفوق كافيار ألماس إلى ندرته الشديدة ومحدودية إنتاجه، فيما يحتفظ كافيار بيلوغا بمكانته نتيجة دورة إنتاجه الطويلة والقيود الصارمة على استخراجه، أما الكمأ الأبيض والزعفران، فيحافظان على أسعار مرتفعة بسبب اعتمادهما على ظروف طبيعية غير مستقرة وعمليات جمع يدوية مكلفة.

وتظهر القائمة أيضاً أن العديد من هذه المنتجات يأتي من أوروبا واليابان، ما يعكس تخصصاً إقليمياً قوياً في إنتاج الأغذية الفاخرة. كما أن منتجات اللحوم والمأكولات البحرية مثل لحم واغيو وتونة بلوفين تحظى بطلب كبير في قطاع المطاعم الراقية، بينما تتميز قهوة كوبي لواك بمكانة خاصة في سوق القهوة الفاخرة.