الأردنيون يحتاجون إلى 2000 فتوى يوميًا خلال شهر رمضان

قال المفتي العام في الأردن، إن دائرة الإفتاء العام تصدر ما بين 1700 و2000 فتوى يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس حجم الإقبال الكبير على الاستفتاء في الشهر الفضيل.

وأوضح المفتي أحمد الحسنات، أن المعدل اليومي للفتاوى في الأيام العادية يبلغ نحو 700 فتوى بمختلف أشكالها، سواء عبر المقابلات الشخصية أو الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية أو الموقع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هذا العدد يتضاعف في رمضان ليصل إلى ما بين 1700 و2000 فتوى يوميًا.

وبيّن أن الإحصائية المعلنة لا تشمل الفتاوى الشفهية أو الهاتفية التي ترد خارج أوقات الدوام الرسمي، ما يعني أن العدد الفعلي للفتاوى خلال الشهر الفضيل قد يكون أعلى من الأرقام المعلنة.

وأشار إلى أن الدائرة تستقبل الأسئلة عبر الاتصالات الهاتفية، والمقابلات الشخصية، والرسائل القصيرة، وموقعها الإلكتروني، لافتًا إلى أن معظم الاستفسارات تتركز حول أحكام الصيام، والزكاة، والصلاة، والأحوال الشخصية، والمعاملات التجارية.