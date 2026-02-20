ترامب يأمر بفتح ملفات الكائنات الفضائية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إنه سيصدر توجيهات للوكالات الاتحادية بالبدء في نشر الملفات الحكومية المتعلقة بالكائنات الفضائية والأجسام الطائرة المجهولة، وأرجع هذا لما وصفه بالاهتمام الشعبي الكبير بهذه المسألة.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إنه سيصدر أوامر لوزير الدفاع بيت هيغسيث ووكالات أخرى لنشر المعلومات، واصفاً الأمر بأنه "مثير للاهتمام ومهم للغاية".

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، اتهم ترامب الرئيس السابق باراك أوباما بالكشف غير اللائق عن معلومات سرية عند مناقشة موضوع الكائنات الفضائية علناً، وقال إن أوباما "ارتكب خطأ فادحاً".

وذكر ترامب للصحافيين أثناء توجهه إلى جورجيا: "لقد أخرجها من نطاق المعلومات السرية.. لم يكن يفترض به أن يفعل ذلك".