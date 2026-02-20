شاب جزائري يوثق انتحاره بمقطع فيديو: "أنا ذاهب إلى الجنة" ( شاهد الفيديو )

نشر شاب جزائري فيديو صادما للحظاته الأخيرة قبل أن ينتحر بشرب مادة روح الملح السّامة، مرددا عبارات مثل "أنا ذاهب إلى الجنة" و"اسمحيلي والدتي".

وفي الفيديو الذي شاهده خلال ساعات من نشره مساء الخميس، قرابة ستة ملايين متابع، ظهر الشاب وهو في مساحة غابية صغيرة، كاشفا عن رغبته في الانتحار من خلال شرب مادة الأسيد التي كانت في يده، والتي فتحها وأظهرها لشاشة كاميرا هاتفه الجوال.

وبدأ الشاب الفيديو بكلمات معبرة، حيث طلب السماح من والدته: "اسمحي لي والدتي، أعلم جيدا أنني أتعبتك، واسمح لي أخي وأختي لا أستطيع الحياة، أنا مسحور".

وأضاف الشاب: "لقد تحدثت إلى صديقي الوحيد، قلت له أنني أرغب بملاقاة الله، ستعثرون علي في هذا المكان (أظهر في شاشة الكاميرا المساحة التي كان يجلس فيها)، أعلم أن لا أحد سيأتي ليتفقدني عندما أموت .. أمي ستجدينني ميتا هنا، فبمجرد أن أنشر الفيديو سأتناول هذا المشروب (روح الملح)". وأردف: "لقد أخبرت والدتي أنني سأذهب عند الله، لن أبقى للمعاناة هنا".

وقال الشاب رشيد: "مكثت أربعة أشهر في البيت لم أخرج منها، لماذا أخرج؟" مرجعا سبب قراره بالانتحار إلى الإدمان : "أوصيكم جميعا لا تدمنوا المخدرات، ومن يدمن المخدرات أدعوه ألا يخرج من البيت أبدا، دعهم يقولون أنك مجنون لا يهمك أمرهم".

أما الذين لم يتعاطوا المخدرات من قبل، فأوصاهم الشاب بعدم الاقتراب منها، حيث أشار إلى جسده، الذي تبدو عليه ندوب الوشم، قائلا: "كل هذا بسبب الأقراص المهلوسة".

وأوصى الشاب متابعيه بأن يدعو له بالرحمة، وقال: "نلتقي في الجنة، أنا أرتعد من الفرح".

وتسبب الفيديو في رعب وفزع في الجزائر، خاصة بعد أن تأكد خبر انتحار الشاب المنحدر من ولاية بومرداس (40 كيلومترا شرق العاصمة)، كما أن الفيديو الذي شاهده قرابة ستة ملايين شخص على صفحة جديدة على منصة "تيك توك"، تزامن مع مساء أوَّل أيام رمضان الخميس.