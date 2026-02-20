علي جمعة يدعو للحوار مع جيل Z حول "أمر خطير جداً"

دعا عضو هيئة كبار العلماء في مصر الشيخ علي جمعة إلى احتواء "جيل Z" عبر النقاش والحوار، معتبراً الأمر "قضية وطنية"، مشدداً على أن "الأمر جد خطير".

وقال علي جمعة خلال برنامج "نور الدين والشباب"، أمس الخميس، إن "جيل Z" هم المولودون بين عامي 1997 و2012، مؤكداً أنه جيل نشأ في بيئة مختلفة بشكل كامل عن الأجيال السابقة، حيث كانت وسائل التواصل الاجتماعي حاضرة منذ اليوم الأول في حياته، ومصدره الأساسي للمعلومات والمعرفة.

وأكد الشيخ علي جمعة أن الحل لا يكمن في فرض الرأي بالقوة على الأبناء من هذا الجيل، بل في الاستماع الحقيقي للشباب وتحليل أفكارهم وفتح مساحات للنقاش الجاد، بما يسمح لكل طرف أن يعبر عن وجهة نظره دون خوف أو وعيد أو إقصاء.

وأضاف أن السلطة والشدة والحزم خلقت حاجزاً بين الآباء وأبناء هذا الجيل، مؤكداً أن الحوار هو الوسيلة الأمثل للتقارب، ولمعرفة العقلية والنفسية الخاصة بهذا الجيل بشكل أعمق وأدق.

كما أوضح أن الوجود المكثف للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أسهم في تشكيل عقلية ونفسية خاصة بهذا الجيل، حيث تقوم على أبجديات جديدة في التفكير والتلقي والتفاعل، ما جعل فهمهم تحدياً حقيقياً لجيل الآباء والأجداد.