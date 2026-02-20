قميص "محروق" بالمكواة للبيع بـ 1139 دولاراً

أثار قميص أبيض من علامة الأزياء الفاخرة "فيتمنتس" جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرحه بسعر 1139 دولارًا، مطبوعًا عليه تصميم يحاكي آثار حرق المكواة على جيب الصدر.

التصميم، المعروف باسم "قميص أبيض برسومات حرق المكواة"، يبدو وكأنه تضرر بفعل المكواة، إلا أن العلامة التجارية أكدت أن الأمر تصميم مقصود.

واعتبر كثيرون السعر مبالغًا فيه بالنسبة لقميص بسيط، وانهالت التعليقات الساخرة على الإنترنت، منها: "أمي صنعت هذا مجانًا"، و"لن أقول إني أحرقت قميص زوجي واشتريته من هذه العلامة التجارية".

ووصف بعض المستخدمين القميص بأنه سخيف ومبالغ فيه، مشيرين إلى أن الموضة أحيانًا تتحول من فن إلى مهزلة. وقال أحدهم: "أنت لا تشتري قميصًا، بل تشتري القدرة على التباهي بأنك أنفقت 1139 دولارًا على تلف مُزيّف". وأضاف آخر: "المشكلة تكمن في افتقارهم للإبداع، يبدو المنتج قذرًا ومبتذلًا، ويجب أن يكون سعره صفرًا".

وليس هذا الحدث الأول الذي تواجه فيه العلامات الفاخرة انتقادات لبيع منتجات تبدو مهترئة أو تالفة بأسعار باهظة.

ويرى بعض النقاد أن هذه الاستراتيجيات تعكس التفرّد والتميز، في حين يراها آخرون محاولة لاستغلال الموضة لتحقيق أرباح كبيرة.

وأثار القميص نقاشًا حول حدود الإبداع في الموضة والفارق بين التصميم الفني والمنتجات المثيرة للجدل، بينما تواصل العلامات الفاخرة طرح أفكار جريئة لجذب الانتباه على منصات التواصل الاجتماعي.