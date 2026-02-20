ظهرت بوجهها الحقيقي بدون "فلتر" .. ففقدت 140 ألفاً من متابعيها في لحظات

فقدت مؤثرة صينية متخصصة في محتوى التجميل نحو 140 ألفاً من متابعيها في غضون لحظات، بعد أن تسبب خلل تقني مفاجئ في إيقاف "فلتر" التجميل أثناء بث مباشر، ما كشف عن ملامحها الحقيقية التي تختلف تماماً عن الصورة الرقمية التي اعتاد الجمهور رؤيتها.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما على "تيك توك" و"ثريدز"، مقاطع فيديو توثق اللحظة التي وصفها الكثيرون بـ "سقوط القناع الرقمي".

وظهرت صانعة المحتوى وهي تستعد للكاميرا وتتفاعل مع جمهورها، قبل أن يتعطل الفلتر فجأة لثوانٍ معدودة، ليظهر وجه لامرأة بملامح طبيعية وبشرة دافئة تبدو في سن ناضجة، قبل أن يعود الفلتر للعمل مجدداً ويستعيد ملامح الوجه الصغيرة والمتناسقة التي تميز معايير الجمال الرقمي.

وفي المقابل، انطلقت موجة من التعاطف والدفاع عن المؤثرة من قبل قطاع واسع من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بجمالها الطبيعي، حيث علق أحد المعجبين قائلًا: "الفلتر يجعلها بلا روح، بينما تبدو أجمل بكثير بدونه"، فيما عبّر آخرون عن غضبهم مما وصفوه بـ"أقنعة الجمال الرقمية" التي تفرض معايير غير واقعية، خاصة في شرق آسيا.

وسبق هذه الحادثة وقائع مماثلة أثارت جدلاً واسعاً في الماضي، لعل أبرزها واقعة "سمو تشياو بيلو" في عام 2019، وهي نجمة صينية صدمت متابعيها عندما تعطل الفلتر ليكتشف الجميع أنها امرأة في منتصف العمر وليست الشابة الحسناء التي كانت تظهر في فيديوهاتها.

,كشفت المؤثرة الأسترالية إندي كلينتون عن نتائج عملية تجميل أنفها الثانية، لكنها فرضت رسوماً مالية على متابعيها لمشاهدة التفاصيل الكاملة للقصة، ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وفتحت هذه الوقائع الباب مجدداً أمام التساؤلات الأخلاقية حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفلاتر التجميل المتطورة مثل "Bold Glamour" على تيك توك، والتي وصفتها بعض المؤثرات بأنها "يجب أن تكون غير قانونية" بسبب تأثيرها السلبي على الثقة بالنفس وفرضها لصور مشوهة عن الواقع يصعب الوصول إليها في الحقيقة.