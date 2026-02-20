رغبته بمشاهدة الألعاب الأولمبية أدت للقبض عليه بعد 16 عاما من الهرب

ألقت الشرطة القبض على مواطن سلوفاكيّ يبلغ من العمر 44 عامًا مساء الأبعاء الماضي، بناءً على مذكرة توقيف صادرة بحقه من قبل النيابة العامة الإيطالية قبل 16 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن شرطة الكارابينيري المحلية.

وأفادت الكارابينيري أن الرجل السلوفاكي، رغم إدراجه على قائمة المطلوبين لدى الشرطة الإيطالية، عاد إلى البلاد لمتابعة منتخب سلوفاكيا الوطني للهوكي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وتعقبت الشرطة الرجل بعد تسجيله دخوله في نُزُل على مشارف ميلانو، واقتادته إلى سجن سان فيتوري المركزي.

وأوضحت الكارابينيري وفقا لمحطة "إ بي سي" أن الرجل، الذي كان يخطط لحضور مباراة سلوفاكيا الافتتاحية في هوكي الجليد يوم الأربعاء، سيقضي 11 شهرًا و7 أيام في السجن بتهمة ارتكاب سلسلة من سرقات المتاجر عام 2010.

وكان منتخب سلوفاكيا للهوكي للرجال قد شارك لأول مرة في دورة ألعاب ميلانو كورتينا يوم الأربعاء، محققًا فوزًا بنتيجة 4-1 على فنلندا في ملعب سانتا جوليا أرينا بميلانو.