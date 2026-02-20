لماذا تأكل الثعابين لحوم بعضها البعض؟

أظهرت دراسة حديثة أن أكل الثعابين لحوم بعضها البعض ليست ظاهرة نادرة، بل تطورت بشكل مستقل 11 مرة على الأقل عبر التاريخ التطوري للثعابين، وهو ما يثير دهشة العلماء ويكشف عن استراتيجيات بقاء غير تقليدية في المملكة الحيوانية.

استعرض الباحثون أكثر من 500 تقرير علمي عن هذا السلوك لدى 207 نوعاً من الثعابين على جميع القارات، سواء في البرية أو الأسر، وخلصوا إلى أن هذا السلوك غالباً ما يظهر في ظل ظروف ضغط بيئي أو محدودية الموارد الغذائية، ويبدو أنه يمنح الثعابين قدرة على التكيف والنجاة، وفق موقع "لايف ساينس".



من جانبها، قالت برونا فالكاو، طالبة الدراسات العليا في جامعة ساو باولو والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "بالنسبة للبشر، يبدو أكل لحوم الجنس الواحد مقززاً، لكنه بالنسبة للثعابين وسيلة مفيدة للحفاظ على توازنها البيئي.. إنه خيار استراتيجي".

وتشير الدراسة إلى أن سلوك أكل لحوم الجنس الواحد يشبه ما يُشاهد في بعض العناكب وحشرة فرس النبي أثناء التزاوج، حيث قد تفيد هذه الممارسة في التحكم بحجم الحضنة أو التغلب على ندرة الموارد.

أظهر التحليل أن هذا السلوك منتشر بشكل خاص بين عائلات ثعابين "Colubridae" و"Viperidae" و"Elapidae"، فعلى سبيل المثال، شكلت الفصيلة الأولى نحو 29% من جميع الحالات، بينما سجلت الثانية نحو 21%، ومعظمها في الأسر حيث الضيق ومحدودية الغذاء يزيد من احتمالية حدوث السلوك، أما فصيلة الأفاعي السامة الثالثة، بما فيها الكوبرا، فشكلت حوالي 19% من الحالات، وهو أمر متوقع نظراً لسلوكها الانتهازي في البرية.

وجد الباحثون أن نحو نصف أنواع الثعابين آكلة لحوم الجنس الواحد تتغذى على أنواع متعددة من الأطعمة، ما يعكس قدرتها على التكيف مع الظروف المختلفة، ومع ذلك، فإن قدرة الفك على استيعاب فريسة بنفس الحجم تعتبر عاملاً أساسياً لتطور هذا السلوك في بعض الأنواع.