مقتل مصري بطريقة مروعة خلال فعالية رمضانية

لقي شخص مصرعه إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية حصة شبشير التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية وذلك أثناء انطلاق إحدى مباريات دورة كرة القدم الرمضانية المقامة بمحيط ملعب القرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ عن نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص خلال إقامة مباراة ضمن فعاليات الدورة الرمضانية، مع وجود حالة وفاة.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية ورجال الشرطة إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي ثم بالأسلحة البيضاء بين عدد من الحاضرين، أسفرت عن مصرع أحد المشجعين متأثراً بإصابته البالغة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتورطين في المشاجرة.

وقررت الجهات المعنية إلغاء فعاليات الدورة الرمضانية بقرية حصة شبشير حفاظاً على الأمن العام ومنعاً لتجدد الاشتباكات أو وقوع مزيد من الخسائر البشرية.