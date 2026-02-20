الكولاجين سرّ الشباب الدائم.. أفضل 5 مصادر لا غنى عنها

يُعرف الكولاجين بلقب "بروتين الشباب" نظرًا لدوره الحيوي في الحفاظ على مرونة الجلد ونضارته، ودعم صحة المفاصل والعظام والأنسجة الضامة في الجسم.

فهو يُعدّ عنصرًا أساسيًا يمنح البشرة مظهرها المشدود ويساهم في تقوية الغضاريف وتقليل تيبّس المفاصل.

ويمكن الحصول على الكولاجين من بعض الأطعمة الغنية به بطبيعتها، كما توجد أطعمة أخرى تساعد على تحفيز الجسم لإنتاجه بشكل طبيعي، مما يعزز الصحة العامة ويحافظ على الحيوية مع التقدم في العمر.

ولكن مع التقدم في السن، يتناقص إنتاج الكولاجين في الجسم تدريجيا، ما قد يؤدي إلى ظهور التجاعيد وانخفاض متانة العظام وضعف المفاصل.

لذلك، يجب الحفاظ على المستوى المطلوب من الكولاجين للحفاظ على جمال الجلد وصحة عضلية هيكلية سليمة، وفيما يلي أهم المصادر:

1. مرق العظام

المصدر: العظام والغضاريف والأوتار المطهوة لفترة طويلة.

الفوائد: غني بالجيلاتين (الكولاجين القابل للذوبان) والمعادن، يمتصه الجسم بسهولة، ويساهم في ترطيب البشرة وزيادة مرونة المفاصل. يمكن شربه مباشرة أو استخدامه كأساس للشوربات والصلصات.

2. الأسماك والمأكولات البحرية

المصدر: الأسماك مثل السلمون، والروبيان، والحبار.

الفوائد: تحتوي على الكولاجين في الجلد والعظام والأربطة، بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب وتحافظ على صحة أغشية الخلايا. تناول السمك مع الجلد يعزز الحصول على أكبر كمية من الكولاجين.

3. الدواجن والأحشاء

المصدر: الدجاج، الديك الرومي، والأحشاء مثل الكبد والقلب.

الفوائد: الأنسجة الضامة (الغضاريف والمفاصل والجلد) غنية بالكولاجين، والأحشاء توفر أحماض أمينية وفيتامينات تحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم.



4. البيض

المصدر: بياض وصفار البيض، وغشاء البيضة بين القشرة والبيضة.

الفوائد: يحتوي على أحماض أمينية ضرورية لتكوين الكولاجين، خصوصا الكبريتية مثل الميثيونين والسيستين. غشاء البيضة غني بالكولاجين، مما يعزز إنتاجه في الجسم.

5. الجيلاتين

المصدر: كولاجين مفكك يُستخدم في الطبخ لصنع الجيلي والحلويات.

الفوائد: سهل الهضم ويزود الجسم بالمواد الأساسية لتجديد الأنسجة. من الأفضل استخدام جيلاتين نقي خال من السكريات والمواد المضافة، وخلطه مع الفواكه لتعزيز القيمة الغذائية.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيب الكولاجين بشكل سليم غير ممكن من دون كمية كافية من فيتامين C، الذي يضمن الترابط السليم لألياف الكولاجين، ويزيد من قوة النسيج الضام.