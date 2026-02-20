مشروب التمر الهندي في رمضان.. بين الطعم المنعش والفوائد الصحية

يُعدّ مشروب التمر الهندي من أشهر المشروبات الرمضانية التي تتصدّر موائد الإفطار في العالم العربي، لما يتميّز به من طعمٍ منعش يجمع بين الحلاوة والحموضة.

ويُحضَّر من منقوع ثمار التمر الهندي ويُبرَّد جيداً ليمنح الصائم إحساساً بالانتعاش بعد ساعات الصيام الطويلة.

ويتميز هذا المشروب بفوائد صحية عديدة، مثل تحسين الهضم، وتعزيز صحة القلب، ودعم جهاز المناعة.

واستخدمت هذه الفاكهة لقرون في الطبخ التقليدي والطب الشعبي في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، ولا تزال تشكل عنصراً غذائياً أساسياً ومكوناً ثقافياً مهماً.

فما هي الفوائد الصحية لمشروب التمر الهندي؟

1. تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء

تدعم عديدات السكاريد الموجودة في بذور التمر الهندي عملية الهضم، إذ تعمل بوصفها مادة حيوية مقاومة للتحلل في المعدة والأمعاء الدقيقة، وتصل إلى القولون سليمة في الغالب. هناك تقوم بكتيريا الأمعاء بتخميرها إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة، تُغذي بطانة الأمعاء، وتُعزز نمو البكتيريا النافعة، بينما تقلل من البكتيريا الضارة. وقد تسهم هذه التأثيرات مجتمعة في تحسين الهضم، وتقوية حاجز الأمعاء، وتخفيف الالتهابات في الجهاز الهضمي، وفقاً لموقع «ميديكال نيوز توداي».

2. خفض الكوليسترول وحماية القلب

أظهرت دراسة أجريت عام 2025 أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والذين تناولوا عصير التمر الهندي يومياً شهدوا تحسناً ملحوظاً في ضغط الدم ونسبة الدهون في الدم.

ومع ذلك، اقتصرت الدراسة على 50 شخصاً مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية على مدى 4 أسابيع فقط، مما يعني أن هناك حاجة إلى دراسات أوسع وأطول مدة لتأكيد هذه النتائج على عموم السكان.

3. غني بمضادات الأكسدة

يوصي العلماء باتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة، لما لها من فوائد تشمل تقليل خطر الإصابة بالسرطان. فمضادات الأكسدة تمنع الجذور الحرة من إتلاف الحمض النووي للخلايا، ويُعتقد أن تلف الحمض النووي هو الخطوة الأولى في نشوء العديد من أنواع السرطان. ويُعد التمر الهندي غنياً بالمواد الكيميائية النباتية ذات الخصائص المضادة للأكسدة، بما في ذلك البيتا كاروتين، وفقاً لموقع «ويب ميد».

4. المساعدة على توازن السكر في الدم

أظهرت الدراسات أن للتمر الهندي تأثيرات خافضة لسكر الدم، ما يعني أنه قد يساهم في تقليل مستويات الجلوكوز وتحسين حساسية الأنسولين.

5. تقوية جهاز المناعة

يعزز عصير التمر الهندي المناعة بفضل محتواه العالي من فيتامين سي ومضادات الأكسدة والبوليفينولات المضادة للالتهابات، مما يساعد على مكافحة العدوى وتقليل الإجهاد التأكسدي ودعم إنتاج خلايا الدم البيضاء. كما يعمل مضاداً طبيعياً للميكروبات، مما يساعد على الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا ويساهم في سرعة التعافي.

6. ترطيب الجسم بعد الصيام

يُعد عصير التمر الهندي مشروباً غنياً بالعناصر الغذائية وفعالاً للترطيب، لذا يُنصح بتناوله بعد ساعات الصيام. فهو يعمل بوصفه مبرداً طبيعياً لتهدئة الجسم، ويزود الجسم بالمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد، والتي تساعد في استعادة توازن الكهارل بعد صيام طويل.