من شد الحبل إلى عربانة الحديد.. ألعاب رمضان في الإمارات

تُعدّ الألعاب الشعبية جزءًا لا يتجزأ من تجربة رمضان لدى الأطفال في الإمارات، ولعلّها اللحظة الأجمل في الشهر الفضيل بالنسبة لهم.

تجمع هذه الألعاب الأطفال في الفريج أو الحي بعد صلاة التراويح، حيث يتجمع الأطفال بشغف وحماس للقاء بعضهم البعض وقضاء وقت ممتع في لعب هذه الألعاب.

تتميز هذه الألعاب الشعبية بطابعها التقليدي والبساطة بالأدوات المستخدمة، وتعمل على ترسيخ الهوية الثقافية للإمارات.

تتنوع الألعاب الشعبية الرمضانية بين الألعاب الجماعية والألعاب الفردية، وتشمل العديد من الأنشطة المسلية التي تساعد الأطفال على الترفيه والتفاعل مع بعضهم البعض.

ومن بين هذه الألعاب شد الحبل، ويونية، والكرابي، وهوسي، وخادوبة، والعنبر، وعربانة الحديد.