بعد الشائعات عن أمها .. ابنة صباح جزائري: عالم بشع وبدون ضمير من أجل اللايكات!

أثارت شائعة وفاة الممثلة السورية صباح الجزائري موجة واسعة من القلق على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وسرعان ما انتشرت الأنباء بين المتابعين في سوريا والعالم العربي، مما أدخل جمهورها في حالة من الحزن والترقب، خاصة مع غياب توضيح فوري من العائلة أو من نقابة الفنانين السوريين في بداية انتشار الشائعة.

غير أن ابنتها الممثلة ترف التقي سارعت إلى وضع حد للجدل، حيث نفت الخبر بشكل قاطع عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي في إنستغرام، مؤكدة أن والدتها بصحة جيدة.

وكشفت ترف عن حساب مزيف على تطبيق تيك توك ينتحل اسمها، ويقف وراء نشر مقاطع مضللة توحي بوفاة والدتها بهدف جذب التفاعل والمشاهدات، كما نشرت صورة توثق الحساب المزيف.

وعبرت ترف عن غضبها بالقول: "أمي بخير، أتمنى منكم الإبلاغ عن هذه الصفحة، ليس لدي أي حساب على تيك توك. توقفوا عن نشر الإشاعات من أجل اللايكات والمتابعين! عالم بشع وبدون ضمير".