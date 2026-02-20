«ليالي رمضان» تحتفي بالثقافة الإماراتية

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن تفاصيل أمسيات «ليالي رمضان»، التي تنظمها احتفاءً بالثقافة الإماراتية والقِيَم والعادات والتقاليد الأصيلة خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز مشاعر الانتماء والتآلف بين أفراد المجتمع، إلى جانب تمكين سكان دبي وزوّارها من الاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل، ويأتي ذلك في إطار مسؤوليات الهيئة المجتمعية ودعمها لحملة «رمضان في دبي» التي تندرج تحت مظلة موسم «الوُلفة»، المبادرة الهادفة إلى توطيد الروابط الأسرية والاحتفال بالمناسبات المجتمعية والثقافية الإماراتية، بما يسهم في إحياء الموروث الثقافي المحلي، وترسيخ مكانة دبي مدينةً عالميةً تعزز مفاهيم التسامح والتعايش واحترام الثقافات.