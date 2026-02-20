5 نصائح لتنظيم النوم في رمضان

تتبدل العادات اليومية في شهر رمضان المبارك، كما أن التغيّر في النظام الغذائي وجدول الوجبات، يؤثر في الروتين الخاص بالنوم عند الصائمين، ما يتسبب في معاناة من اضطراب مواعيد النوم، والشعور بالإرهاق خلال ساعات النهار، فضلاً عن التراجع في مستوى التركيز. وقدم الاستشاري في طب الأعصاب في مستشفى ميدكير، الدكتور حسام الخضري، خمس نصائح تساعد في تعديل نمط الحياة، والحفاظ على نوم صحي ومريح طوال الشهر الفضيل، بما يضمن التوازن بين العبادات والالتزامات اليومية والصحة العامة.