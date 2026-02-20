في مشهد يجمع بين عبق التاريخ وروح الحاضر، يقف الجندي بزيه التقليدي أمام قصر الحصن، أقدم معلم تاريخي في أبوظبي، استعداداً لاستقبال شهر رمضان. وتعكس المركبة العسكرية الكلاسيكية، والبرج الحجري العتيق، ملامح الماضي الراسخة، فيما ترتسم في الخلفية أبراج المدينة الحديثة كشاهد على مسيرة التطور. هذا التلاقي البصري بين التراث والمعاصرة، حيث تتكاتف الأجيال حول قيم واحدة، ويأتي رمضان ليعزز روح الوحدة والتلاحم، مستحضراً الموروث، ومجدداً حضوره في وجدان الحاضر.