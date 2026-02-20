سويفت تتصدر عالمياً المبيعات الموسيقية خلال 2025

أتت أعمال نجمة البوب الأميركية، تايلور سويفت، في صدارة المبيعات الموسيقية العالمية سنة 2025، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، وللمرّة السادسة في مسيرة الفنانة، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية. ويمنح هذا التكريم للفنان الأفضل أداء من حيث مبيعات الألبومات والأغاني خلال السنة، سواء أكانت بنسق مادي أو رقمي أو عبر البث التدفقي. ولا يُعلن عن العدد الإجمالي المحدد لمبيعات كلّ فنان.

وتقدّمت مغنية «شايك إت أوف» (36 عاماً) على فرقة الكاي بوب «ستراي كيدز» ونجم الراب الكندي درايك. ويأتي هذا التكريم لسويفت بعد صدور ألبومها الـ12 بعنوان «ذي لايف أو ايه شووغيرل» الذي كانت له أفضل انطلاقة في السنة وفي مسيرتها كاملة.

وفي 2025، صدر أيضاً وثائقي من ستة أجزاء بعنوان «ذي إند أوف إن إيرا»، كشف عن خفايا كواليس جولتها العالمية. ويتّخذ الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية من لندن مقراً له.