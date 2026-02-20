الشرطة البريطانية تعتقل شقيق الملك تشارلز

قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على أندرو ماونتباتن ويندسور، شقيق الملك تشارلز الثالث، للاشتباه في إساءته لاستخدام منصبه.

وقالت شركة ثامز فالي، وهي وكالة تغطي منطقة غرب لندن، بما في ذلك المنزل السابق لماونتباتن وندسور، إنها «قيمت» التقارير التي تفيد بأن الأمير السابق أرسل تقارير تجارية لرجل الأعمال الراحل المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين في 2010.

ولم تذكر قوة الشرطة اسم ماونتباتن ويندسور، كما هو المعتاد بموجب القانون البريطاني، ولكنها عندما سئلت عما إذا كان تم إلقاء القبض عليه، أشارت القوة إلى بيان يقول إنهم ألقوا القبض على رجل في الستينات من العمر. وجاء في البيان: «عقب تقييم شامل، فتحنا تحقيقاً في مزاعم بسوء التصرف في منصب عام. ومن المهم أن نحمي نزاهة وموضوعية تحقيقنا».