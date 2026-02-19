بعد 8 سنوات من الغياب.. متابعون يتفاعلون مع عودة عبلة كامل: "نورتي قلوبنا وبيوتنا يا ست الكل"

في وقتٍ بات الحضور اليومي على مواقع التواصل شرطًا شبه أساسي للبقاء في دائرة الأضواء، جاءت إطلالة الفنانة المصرية عبلة كامل، بعد غياب استمر نحو ثماني سنوات، لتكسر هذه القاعدة تمامًا.

ظهورها لأقل من دقيقة في إعلان لإحدى شركات الاتصالات في مصر كان كافيًا ليتصدر اسمها قوائم "الترند".

في الإعلان، تظهر عبلة كامل في مشهد واحد، وهي تستقبل الممثلتين ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي في بيتها، وينتهي بتعليق صوتي تقول فيه: «متخليش حاجة أبداً تحوشك عن اللي واحشك... طول ما إحنا مع بعض، رمضان بينوّر بينا».

الإعلان حقق أكثر من 35 مليون مشاهدة خلال 15 ساعة فقط عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم مشاركتها القصيرة، لقيت صدى عميقًا في مصر والوطن العربي، وتصدرت المواضيع الأكثر تداولًا على مواقع التواصل.

عبر المتابعون عن تأثرهم بمجرد رؤيتها، متمنين أن يكون ذلك إيذانًا بعودتها إلى الشاشة.

متابعون:

شتهيناز طاهر: "عودة الروح للشاشة! مفيش فرحة أحلى من ظهور عبلة كامل من تاني، نورتي بيوتنا وقلوبنا يا ست الكل".

دنيا: "والله دمعت أول ماشوفتها.. دا أحلى إعلان في رمضان ماشاءالله ربنا يديها الصحة وطوله العمر".

دينا الحسيني: "حقيقي مصر كلها فرحت لما شافت القمر دي".

طارق حميد: "خلت السعادة تغمر قلبنا".

سارة العسرواي: "ليس كل حضورٍ مكثّف يعني تأثيرًا أكبر، وليس كل غيابٍ يعني تراجعًا. أحيانًا، القلّة تصنع قيمة، والندرة تولّد الشوق".