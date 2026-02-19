تركيا تدعم المسلسلات التي تروّج لثقافتها ومطبخها بـ 100 ألف دولار للحلقة الواحدة

أعلنت الحكومة التركية امس، عن مساعدات بقيمة 100 ألف دولار للحلقة الواحدة لمنتجي المسلسلات التلفزيونية الواسعة الشهرة في البلد التي تروّج لتركيا وثقافتها ومطبخها.

وتسعى تركيا التي تعدّ ثالث مصدّر عالمي للمسلسلات إلى التركيز على هذه الإنتاجات للترويج للسياحة فيها، وفق ما قال وزير الثقافة محمد إرسوي خلال عرض المشروع.

وأشاد إرسوي بما وصفه بـ"أكبر حصّة لتعلّم التركية" موجّهة إلى مليار مشاهد، مذكّرا بأن المسلسلات التركية تدرّ مليار دولار من عائدات التصدير إلى 170 بلدا في القارات كلّها وهو "مستوى قياسي في التاريخ".

وبغية الانتفاع من هذه المساعدة، لا بدّ للأعمال التلفزيونية من أن تساهم في "الترويج لتركيا ونشر لغتها" وأن تكون قابلة للتصدير إلى "أسواق مهتمّة بالسياحة في تركيا"، في جملة المعايير المحدّدة، بحسب ما قال الوزير من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتلقى المسلسلات التركية رواجا خاصا في الدول العربية وخصوصاً حين تكون مدبلجة بالعربية، فضلا عن انتشارها في أميركا الجنوبية. وكشف إرسوي أن المواقع التاريخية ستفتح بالمجان لتصوير المسلسلات فيها.

وتساهم المسلسلات التي تعدّ بمثابة أداة فعّالة من أدوات "القوّة الناعمة" التركية في تلميع صورة البلد واستقطاب السياح إليه.