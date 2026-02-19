إعلان للشاي يثير عاصفة من الغضب في العراق

أثار إعلان تسويقي للشاي عاصفة من الغضب والانتقاد على مواقع التواصل العراقية.

فقد صور الفيديو الذي انتشر أمس الشاعر العراقي الكبير، محمد مهدي الجواهري، وأول رئيس وزراء للعراق، نوري السعيد، يقدمان "الشاي" لرئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ما أثار موجة استياء عارمة بين الجمهور الذي اعتبر الإعلان إهانة وإساءة لرموز وطنية.

بدوره عبر السوداني عن رفضه لمحتوى الفيديو الافتراضي، بشكل يتنافى مع ما يحمله من احترام وتقدير لقيمة الجواهري الأدبية والوطنية.

كما وجّه في بيان نشر على حساب المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، "هيئة الإعلام والاتصالات بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة الجهات التي قامت بإنتاج أو ترويج أو نشر هذا الإعلان، لما يتضمنه من إساءة إلى الرموز الثقافية والمؤسسات الحكومية". كما اعتبر أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي تم بشكل غير مسؤول ومخالف للضوابط المهنية والإعلامية. وأكد السوداني احتفاظه "بحقه القانوني في مقاضاة الجهة التي عملت على إنتاج الفيديو المسيء للعراق ورموزه الوطنية".

يذكر أن الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري، الذي توفي في يوليو 1997، يعد أحد أعمدة الشعر العربي في القرن العشرين. ولعل من أشهر قصائده "يا دجلة الخير"، و"أتعلم أم أنت لا تعلمُ".