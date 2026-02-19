حوالي ملياري مستخدم لبريد الـ "Gmail" في العالم .. لكن نصفهم لا يعرفون هذه الأسرار

يبلغ عدد مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني "Gmail" التابعة لشركة غوغل حوالي 1.8 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من عدد المستخدمين الكبير هذا، لا يعرف أكثر من نصف مستخدمي "جيميل" بعض الحيل والأدوات التي يوفرها. إليك 9 حيل في بريد الـ "جيميل" لا تعرف عنها شيئًا، بحسب عدة تقارير، وفيما يلي هذه الأسرار :

1- التراجع عن الإرسال

يمكنك التراجع عن رسالة بريد إلكتروني بعد إرسالها في جيميل في غضون 30 ثانية. ولفعل هذا، اضغط على أيقونة الإعدادات في أعلى اليمين، ثم انتقل إلى "General/عام"، ومنها فعّل خيار "Undo send/ التراجع عن الإرسال". وبعدها اختر خيار "30 ثانية"، وسيكون لديك من الآن فصاعدًا 30 ثانية للتراجع عن الرسائل التي تُرسلها بالخطأ.

2- حذف الرسائل الترويجية

يمكن التخلص من كل رسائل البريد الإلكتروني الترويجية التي تتلقاها مرة واحدة في "جيميل". وتحتاج لفعل ذلك إلى إدخال كلمة "unsubscribe" في شريط بحث جيميل، ثم اختر جميع رسائل البريد الإلكتروني المُعلمة بعلامة "unsubscribe"، ثم انقر على زر الحذف لحذفها جميعًا.

3- رسائل بريد إلكتروني سرية

لجعل رسالة بريد إلكتروني خاصة وسرية، يمكنك تعطيل نسخها وطباعتها وإعادة إرسالها. ولفعل ذلك، اضغط على رمز القفل عند إرسال رسالة بريد جديدة لإيقاف هذه الميزات.

4- وضع عدم الاتصال بالإنترنت

يمكن تفعيل وضع عدم الاتصال في جيميل عبر الخطوات التالية: سجّل الدخول إلى حساب جيميل الخاص بك، ثم اضغط على أيقونة "الإعدادات السريعة"، واختر "عرض جميع الإعدادات"، وبعدها حدد خيار " Offline/ عدم الاتصال بالإنترنت".

5- جدولة رسالة لإرسالها لاحقًا

يمكن جدولة رسالة بريد إلكتروني في جيميل لإرسالها في وقت لاحق. ويوفر جيميل ميزة جدولة يمكن استخدامها عن طريق النقر على السهم المتجه لأسفل بجوار "Send/إرسال"، ثم اختر " Schedule Send/جدولة الإرسال"، وحدد التاريخ والوقت المطلوبين.

6- تذكير برسالة بريد إلكتروني

إذا أردت تأجيل التعامل مع رسالة، يمكنك تعيين تذكير لها. ولفعل هذا عليك الضغط على أيقونة الساعة على اليمين، ثم اختر تاريخ التذكير الذي تريده، وستعود الرسالة إلى صندوق الوارد في التاريخ المحدد.

7- تصنيف الرسائل

يمكن للتصنيفات أن تنظم بريدك الإلكتروني بشكل فعّال. ويمكنك إنشاء تصنيفات مخصصة للبريد مثل: "عمل"، "شخصي"، أو "سفر". وللقيام بذلك، اضغط على زر "Labels" في شريط الأدوات، ثم اختر التصنيف الذي تريد تطبيقه.

8- إنشاء قوالب رسائل مخصصة

يمكنك إنشاء قوالب مخصصة لرسائل البريد الإلكتروني بسرعة. وللقيام بذلك اضغط على زر إنشاء رسالة جديدة، ثم اكتب نص الرسالة في حقل البريد. وبعدها اضغط على قائمة النقاط الثلاث، ثم اختر "Templates". وأخيرًا، اختر "Save draft as template/حفظ المسودة كقالب"، ثم "Save as new template/حفظ كقالب جديد".

9- اختصارات لوحة المفاتيح

استخدم الاختصارات في جيميل لتوفير الوقت. للبدء: افتح الإعدادات، ثم جميع الإعدادات، ثم اذهب إلى عام، ثم "keyboard shortcuts/اختصارات لوحة المفاتيح"، وبعدها عليك تفعيل هذا الخيار.