3 إعدادات في الآيفون تستنزف بطاريته سرًا .. إليك الحل

يأتي هاتف آيفون ببعض الإعدادات الرئيسية الافتراضية المعروفة باستنزافها لبطارية الهاتف في الخلفية، والتي يمكن إيقاف تشغيلها للحفاظ على عمر البطارية.

وبدلًا من مشاهدة انخفاض نسبة البطارية في أسوأ لحظة، يمكن إجراء بعض التعديلات البسيطة التي ستمنحك ساعات إضافية من عمر البطارية.

وهناك ثلاثة إعدادات في آيفون معروفة باستهلاكها الكبير للطاقة، وبإيقافها يُمكن جعل بطارية آيفون تدوم لفترة أطول، بحسب تقرير لموقع "CNET" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

أوقف تشغيل الويدجتس على شاشة القفل

تعمل جميع الويدجتس -وتعني الأدوات المصغرة- على شاشة قفل الهاتف تلقائيًا في الخلفية، حيث تقوم بجلب البيانات باستمرار لتحديث المعلومات التي تعرضها هذه الأدوات، مثل نتائج المباريات أو الطقس. ولأن هذه التطبيقات تعمل باستمرار في الخلفية بسبب أدواتك المصغرة، فهذا يعني أنها تستهلك الطاقة باستمرار.

إذا كنت تريد الحفاظ على البطارية، فإن أفضل طريقة هي تجنب وجود الأدوات المصغّرة على شاشة القفل وأيضًا على الشاشة الرئيسية. وأسهل طريقة للقيام بذلك هي الانتقال إلى شاشة القفل لا تحتوي على أدوات مصغرة. وللقيام بهذا ضع إصبعك على شاشة القفل الحالية ثم حرّك إصبعك لاختيار واحدة لا تحتوي على أية أدوات مصغّرة.

وإذا كنت ترغب فقط في إزالة الأدوات المصغرة من شاشة القفل الحالية، فاضغط لأسفل على شاشة القفل، ثم انقر على "تخصيص"، واختر خيار "شاشة القفل"، وانقر على مربع الأدوات المصغرة، ثم انقر على زر "—" على كل أداة لإزالتها.

قلل من حركة واجهة المستخدم

تتميز واجهة مستخدم آيفون برسوم متحركة أنيقة وممتعة؛ فهناك الحركة السلسة لفتح وإغلاق التطبيقات، وتدفق الألوان الذي يظهر عند تفعيل المساعد الصوتي "سيري" باستخدام "Apple Intelligence". وتساعد هذه الحيل البصرية على إضفاء الحيوية على الهاتف، لكن على الجانب الآخر فبإمكانها أيضًا تقليل عمر بطارية هاتفك. وإذا كنت ترغب في تبسيط حركة واجهة المستخدم، يمكنك تفعيل خيار "تقليل الحركة/ Reduce Motion". للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات، ثم إلى "الوصول/Accessibility"، ثم إلى "الحركة/Motion"، ثم فعّل خيار "تقليل الحركة".

أوقف اهتزاز لوحة مفاتيح

من المثير للدهشة أن لوحة مفاتيح آيفون لم تكن مزودةً بخاصية الاهتزاز أثناء الكتابة، وهي ميزة تُسمى "الاستجابة اللمسية" أُضيفت إلى أجهزة آيفون مع إصدار "iOS 16" من نظام التشغيل.

وبدلًا من مجرد سماع أصوات النقر، تُصدر الاستجابة اللمسية اهتزازًا لكل ضغطة، مما يوفر تجربة كتابة غامرة، ولكن، ووفقًا لشركة أبل، قد تؤثر هذه الميزة أيضًا على عمر البطارية.

وتشير صفحة الدعم الخاصة بـ "أبل" إلى أن الاستجابة اللمسية قد تؤثر على بطارية آيفون، دون تحديد مقدار الاستهلاك بالضبط. لذا إذا كنت ترغب في الحفاظ على البطارية، فمن الأفضل إبقاء هذه الميزة معطلة.

ولا تكون هذه الميزة مُفعّلة افتراضيًا. وإذا كنت قد فعّلتها بنفسك، فانتقل إلى الإعدادات، ثم إلى "الأصوات والحس اللمسي/ Sounds & Haptics"، ثم إلى "استجابة لوحة المفاتيح/ Keyboard Feedback"، ثم أوقف الاستجابة اللمسية.