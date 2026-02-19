إغلاق موقع "ماسنجر" رسميًا في أبريل 2026

تعتزم شركة ميتا إغلاق الموقع الإلكتروني المستقل لخدمة ماسنجر بشكل نهائي في أبريل 2026، في خطوة جديدة لتعزيز دمج خدمات المراسلة داخل منصة فيس بوك، مع تحويل المستخدمين تلقائيًا إلى الرسائل عبر المنصة الرئيسية.



وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن المستخدمين الذين يحاولون الدخول إلى ماسنجر عبر الموقع الإلكتروني سيتم توجيههم مباشرة إلى رسائل فيسبوك فور إيقاف الخدمة.

القرار سيؤثر بشكل أكبر على المستخدمين الذين يعتمدون على موقع ماسنجر عبر المتصفح دون امتلاك حساب نشط على فيسبوك، إذ سيتعين عليهم تسجيل الدخول من خلال فيسبوك لمتابعة محادثاتهم وإدارتها عبر الإنترنت، ما قد يؤدي إلى فقدان الوصول إلى المحادثات بالنسبة لمن لا يملكون حسابًا نشطًا على المنصة.