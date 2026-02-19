خرائط غوغل تقود شاحنة أمازون للتوصيل إلى "طريق الموت"

علقت شاحنة توصيل تابعة لشركة "أمازون" في مسطحات طينية خطرة في مقاطعة إسيكس البريطانية، بعد أن اتبع السائق مساراً حدده نظام تحديد المواقع "GPS"، ما أدى إلى حادثة أعادت تسليط الضوء على أحد أخطر المسارات في البلاد.

ويُعد "برومواي" طريقاً رملياً يمتد لنحو 10 كيلومترات عبر مسطحات طينية بين الساحل والجزيرة، ويعود تاريخه إلى نحو 600 عام، ويقع جزء من المسار ضمن نطاق ميدان رماية تابع لوزارة الدفاع البريطانية، ما يجعله منطقة حساسة وخطرة.

وتؤكد الجهات المحلية أن الطريق غير مناسب للمركبات، كما يُنصح بعدم السير فيه إلا برفقة دليل متمرس بسبب تغير طبيعة الأرض وارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ.

وقالت هيئة خفر السواحل في ساوثيند إنها تلقت بلاغاً الأحد، بشأن مركبة توصيل عالقة على الطريق التاريخي قرب منطقة غريت واكيرينغ، بعدما كان السائق يحاول الوصول إلى جزيرة فولنيس، وتمكن السائق من مغادرة المركبة بأمان والإبلاغ عن الحادث للشركة، دون تسجيل أي إصابات.

ووفق سجلات المجلس المحلي، فقد لقي نحو 100 شخص مصرعهم على هذا الطريق على مر السنين، ما أكسبه سمعة أخطر ممر للمشاة في بريطانيا، رغم أن آخر حادث وفاة مسجل يعود إلى عام 1919.

من جانبها، قالت أمازون إنها على علم بالحادثة وتعمل على التحقيق فيها، وتمكنت الشركة، بالتعاون مع مزارع محلي، من ترتيب عملية إزالة المركبة، فيما أكدت السلطات أن الوضع أصبح آمناً.

وتسلط الحادثة الضوء مجدداً على المخاطر المحتملة للاعتماد الكامل على خرائط غوغل، خصوصاً في المناطق النائية أو الخطرة التي تتطلب معرفة محلية وخبرة خاصة للتنقل بأمان.