أستراليا .. السجن لرجل حاول تهريب "سحالي" وزواحف داخل علب بسكويت

أصدرت محكمة في سيدني حكمًا بالسجن 8 سنوات بحق رجل يبلغ 61 عامًا بعد إدانته بمحاولة تهريب سحالٍ وتنانين وزواحف أسترالية داخل أكياس فشار وعلب بسكويت، في قضية وصفتها السلطات بأنها غير مسبوقة في تاريخ تهريب الحيوانات البرية في أستراليا.

وقضت المحكمة بأن يقضي نيل سيمبسون الحد الأدنى من العقوبة غير القابل للإفراج المشروط لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر، بحسب ما أعلنت السلطات الفيدرالية المعنية بالبيئة يوم الثلاثاء.

واستعاد المحققون وفقًا لـ"فرانس برس"، 101 نوع من الزواحف تم تهريبها بين عامي 2018 و2023 ضمن 15 طردًا كانت وجهتها هونغ كونغ وكوريا الجنوبية وسريلانكا ورومانيا، بحسب بيان رسمي.

وتضمنت الأنواع المصادرة سحالي شينغلباك، وسحالي اللسان الأزرق الغربية، والتنانين الملتحية، بالإضافة إلى سقنقور ذيل شائك قزم جنوبي.

وقد حاول سيمبسون إخفاء هذه الحيوانات في أكياس قماشية داخل أكياس فشار وعلب بسكويت وحقيبة يد نسائية قبل وضعها في صناديق كرتون.

وأضاف البيان أن المتهم حاول الاستعانة بأشخاص آخرين لإرسال الحيوانات نيابة عنه، إلا أن محققي الحكومة وشرطة نيو ساوث ويلز كشفوا أمره. ودين ثلاثة أشخاص آخرون لمشاركتهم في الجريمة.

وأشارت وزارة البيئة في نيو ساوث ويلز إلى أن الاتجار غير القانوني بالحياة البرية ليس جريمة بلا ضحايا، موضحة أنه يضر بجهود الحفاظ على البيئة ويهدد التنوع البيولوجي الفريد في الولاية وأستراليا بشكل عام.