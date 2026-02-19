بكتيريا مجمدة منذ 5000 عام قد تطلق وباءً جديداً

حذر باحثون من الأكاديمية الرومانية من احتمال ظهور وباء جديد نتيجة إطلاق بكتيريا قديمة مقاومة للمضادات الحيوية، تم اكتشافها في كهف سكاريسوارا الجليدي في رومانيا، حيث بقيت مجمدة لأكثر من 5000 عام.

وقام الفريق وفقا لـ"ديلي ميل"، بعزل سلالة بكتيرية تسمى Psychrobacter SC65A.3، وأظهرت الاختبارات مقاومتها لجميع المضادات الحيوية العشرة التي شملها الفحص، بما في ذلك أدوية تُستخدم لعلاج السل والتهابات القولون والمسالك البولية.

وقالت الدكتورة كريستينا بوركاريا، مؤلفة الدراسة: "السلالة تحمل أكثر من 100 جين مرتبط بالمقاومة، وإذا أطلقها ذوبان الجليد، قد تنتقل هذه الجينات إلى البكتيريا الحديثة، ما يزيد تحدي مقاومة المضادات الحيوية على مستوى العالم".

واستخدم الباحثون لبًا جليديًا بطول 25 مترًا يمثل 13 ألف عام من تاريخ الكهف، وأخذوا عينات معقمة لتجنب التلوث قبل نقلها إلى المختبر.

وهناك، تم عزل السلالات المختلفة وتسلسل جينومها لتحديد الجينات التي تساعد البكتيريا على البقاء في ظروف الجليد.

وأظهرت البكتيريا القدرة على الصمود في بيئات متطرفة، بما في ذلك المناطق الباردة، التربة الحمضية حول البراكين، وحتى الفضاء؛ ما يجعلها نموذجًا مثيرًا للقلق والأبحاث العلمية في الوقت نفسه.

والسلالة المكتشفة ترتبط جنسياً بسلالات أخرى معروفة بتسببها بالعدوى لدى البشر والحيوانات. وأظهرت الاختبارات مقاومتها لمضادات حيوية تُستخدم بشكل روتيني لعلاج التهابات الرئة، الجلد، الدم، والمسالك البولية؛ ما يضع العلماء أمام تحدٍ طبي عالمي محتمل.

ووجد الباحثون أيضًا 11 جينًا يحتمل أن تكون فعّالة ضد البكتيريا والفطريات والفيروسات الأخرى، إضافة إلى نحو 600 جين بوظائف غير معروفة؛ ما يشير إلى أن هذه البكتيريا قد تشكل مصدرًا جديدًا لاكتشاف آليات بيولوجية لم تُستغل بعد.

وقالت الدكتورة بوركاريا: "هذه البكتيريا القديمة مهمة للعلم والطب، لكن التعامل معها يتطلب حذرًا شديدًا وتدابير سلامة صارمة في المختبر لتفادي أي انتشار غير منضبط".

وحذر العلماء من أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يزيد من احتمالية إطلاق هذه البكتيريا من جليد الكهوف؛ ما قد يؤدي إلى أزمة صحية عالمية إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.