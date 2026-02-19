وصل سعر الواحد إلى 60000 دولار .. إرتفاع هائل في أسعار قرود المختبرات

تشهد أسعار قرود المختبرات المستخدمة في اختبار الأدوية في الصين ارتفاعاً جديداً حيث من المتوقع أن تصل الأسعار إلى 150 ألف يوان صيني للحيوان الواحد في أوائل عام 2026، مسجلةً بذلك أعلى مستوى لها منذ بدء الجائحة. وسيمثل هذا ارتفاعاً حاداً من متوسط ​​103 آلاف يوان صيني تقريباً في عام 2025.

ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، إلى انتعاش أسرع من المتوقع في أبحاث التكنولوجيا الحيوية، إلى جانب تأخر هيكلي في القدرة على التكاثر.

ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب موجة قياسية من الصفقات والاكتتابات العامة الأولية وتدفق رؤوس أموال استثمارية جديدة إلى شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية خلال عامي 2024 و2025. إذ أبرمت الشركات المحلية عددًا كبيرًا من اتفاقيات الترخيص مع شركات الأدوية العالمية، وساهمت عدة اتفاقيات قيّمة في جمع رؤوس أموال وُجّهت إلى البحث والتطوير.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو عدم مواكبة قدرة تربية القرود للتطورات المتسارعة. فبعد التراجع الاقتصادي الذي أعقب ظهور الجائحة، لم يقم المنتجون بتوسيع أعداد الرئيسيات، إذ تستغرق تربية قرود المكاك ذات الذيل الطويل نحو أربع سنوات حتى تصل إلى السن المناسب لإجراء معظم دراسات السمية والسلامة.

ونتيجة لذلك، أفادت منظمات البحث السريري بتأخيرات وإعادة جدولة البرامج بسبب محدودية توافر الحيوانات، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

كما كان للنقص في الصين تأثير غير مباشر على الأسواق العالمية. فقد ارتفعت أسعار قرود المكاك طويلة الذيل في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال فترة الجائحة، فقبل جائحة كوفيد-19، تراوحت أسعار القرود في الولايات المتحدة بين 4000 و7000 دولار أمريكي للقرد الواحد. وقفزت هذه الأسعار من 5 إلى 15 ضعفًا بين عامي 2020 و2023 مع توقف الصين عن تصدير القرود، لتصل إلى ما بين 15000 و60000 دولار أمريكي لقرود المكاك طويلة الذيل. وبحلول عامي 2024-2025، استقرت متوسطات الأسعار عند حوالي 11000 إلى 35000 دولار أمريكي، مع تسجيل ارتفاعات قياسية وسط النقص المستمر، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة نيكاي آسيا.

وتستورد الولايات المتحدة ما يقارب 30000 قرد سنويًا، معظمها من جنوب شرق آسيا، بما في ذلك كمبوديا وموريشيوس، بينما تضم ​​مرافق الرئيسيات المحلية، مثل العديد من مراكز المعاهد الوطنية للصحة، حوالي 20000 حيوان، لكنها تعطي الأولوية لقرود المكاك الريسوسي.