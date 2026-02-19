مدير مطعم يلكم نفسه ويستدعي الشرطة مدعيا تعرضه للسرقة

أُلقي القبض على مدير مطعم في اليابان بعد أن لكم نفسه في وجهه في محاولةٍ منه لافتراء سرقةٍ واختلاس أموال الشركة.

وتشير التقارير إلى أن المدير، البالغ من العمر 36 عامًا، اتصل بالشرطة حوالي الساعة 9:40 مساءً يوم 23 أكتوبر 2025، مدعيًا تعرضه لهجومٍ من قبل لصٍ يحمل سكينًا، واستولى على 670 ألف ين (4246 دولارًا أمريكيًا) من أموال الشركة بعد أن لكمه في وجهه.

واستمعت شرطة محافظة سايتاما إلى أقواله وبدأت التحقيق في السرقة، لكنها سرعان ما شكّت في روايته. فقد لاحظت، على سبيل المثال، عدم وجود أي شخصٍ يُطابق أوصاف المعتدي في المنطقة وقت وقوع الجريمة المزعومة، وذلك وفقًا لكاميرات المراقبة. علاوة على ذلك، كشف فحص هاتف المدير الذكي أنه بحث، بحسب التقارير، عن عبارات تدينه، مثل "ضحية سرقة مُدبّرة".

وأُلقي القبض عليه في 29 يناير 2026، بتهمة تقديم بلاغ كاذب عن حالة طوارئ وعرقلة عمل الشرطة. وقال موقع "ديكسيرتو " أنه اعترف لاحقًا بتلفيق الطلب بالكامل، مُدّعيًا أنه كان يُخطط لاستخدام مبلغ 670 ألف ين لتغطية نفقات معيشته وتمويل رحلاته إلى صالة الباتشينكو. كما كشف أنه ضرب نفسه في وجهه ليجعل "الجريمة" تبدو أكثر واقعية ويُقنع الشرطة بالقصة.