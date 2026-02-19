2.4 مليار تفاعُل.. ومليونا زائر يُتوِّجون ختام «#شتا_حتّا »

أعلن براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ختام فعاليات مهرجان «#شتا_حتّا» الذي أُطلق بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، محققاً نجاحاً كبيراً، وإقبالاً غير مسبوق من الزوّار من داخل الدولة والمنطقة، حيث تضمن المهرجان هذا العام ستة مهرجانات، وهي: مهرجان «#شتانا_في_حتا»، ومهرجان حتّا للعسل، ومهرجان حتّا الزراعي، ومهرجان ليالي حتّا الثقافية، ومهرجان حتّا تجمعنا، ومهرجان حتّا وادي هب، واستقطب المهرجان، على امتداد شهر كامل، نحو مليونَي زائر على مدار قرابة شهر كامل من الفعاليات التي لاقت إقبالاً كبيراً من الزوّار من داخل الدولة وخارجها، كما حقق المحتوى المنشور حول المهرجان مشاهدات وصلت إلى 2.4 مليار مشاهدة، منها 32 مليون مشاهدة لمقاطع الفيديو المنشورة حول المهرجان.

شركاء النجاح

وأكّدت مديرة براند دبي، شيماء السويدي، أهمية المهرجانات والفعاليات الكبرى التي تنظم في منطقة حتا بإشراف اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وبالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والرامية إلى تعزيز تنافسية المنطقة وجهةً سياحيةً متميزةً، وفتح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والأسر المنتجة وروّاد الأعمال، إضافة إلى توفيرها لدعم المشاريع المحلية لأهالي المنطقة. وقالت السويدي: «الإقبال غير المسبوق على فعاليات المهرجان دليل على نجاح مهرجان (#شتا_حتا) في تحقيق أهدافه في الترويج لهذه المنطقة الغنية بمميزاتها الطبيعية والتاريخية والثقافية، وهذا النجاح يفرض علينا مسؤولية كبيرة ومضاعفة الجهود خلال المواسم القادمة، لتطوير فعاليات تواكب هذا الإقبال والتفاعل الكبير الذي شهدناه من مختلف فئات المجتمع والزوّار».

وأعربت السويدي عن امتنانها للتعاون مع شركاء «#شتا_حتا»، الذي كان له الفضل بشكل كبير في نجاح المهرجان، والترويج لمنطقة حتا الغنية بعناصر الجذب، من تنوّع طبيعي وموروث ثقافي وشواهد تاريخية، لافتة إلى أن تنظيم الفعاليات والمهرجانات نجح بتضافر جميع الجهود من هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حيث أسهم الحدث في تسليط الضوء على المنطقة وتراثها وطبيعتها الخلابة.

تجربة متكاملة

وقالت عضو اللجنة التنظيمية للمهرجان، أمينة طاهر: «يعكس النجاح الكبير الذي حققته نسخة هذا العام من (#شتا_حتّا) حجم العمل والتنسيق الذي تم على مدار أشهر بين مختلف فِرَق العمل والشركاء، لضمان تقديم تجربة متكاملة وآمنة، تلبي تطلعات الزوّار من داخل الدولة وخارجها». وأضافت: «لقد حرصنا على تطوير محتوى الفعاليات، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، بما يُعزّز مكانة حتّا وجهةً شتويةً رائدةً تجمع بين الطبيعة والثقافة وروح الابتكار، ونفخر بأن المهرجان أصبح منصة سنوية لدعم المواهب المحلية، وتمكين روّاد الأعمال والأسر المنتجة، بما يُرسّخ الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام للمبادرة».

تفاعُل كبير

وتوازياً مع الإقبال الكبير من الزوّار على فعاليات «#شتا_حتا»، شهد المحتوى الإبداعي من فيديوهات وصور وأخبار، تفاعلاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، حيث بلغت نسبة مشاهدة الفيديوهات أكثر من 2.4 مليار مشاهدة، منها 32 مليون مشاهدة لمقاطع الفيديو فقط، بينما بلغ العدد الإجمالي للأخبار المنشورة حول المبادرة عبر الصحف والتلفاز والإنترنت أكثر من 1.5 ألف، بنسبة 60% من داخل الإمارات.

واستقطب مهرجان «#شتا_حتا» نحو مليونَي زائر من مختلف الأعمار، شاركوا في العديد من الفعاليات المتنوعة هذا العام، كما وفّر المهرجان مجموعة كبيرة من المرافق والخدمات، لتحقيق راحة الزوّار، بما في ذلك غُرف الصلاة، والمطاعم والكافيهات ومواقف السيارات، وخدمة صف السيارات، إضافة إلى العديد من منافذ بيع المنتجات المتنوعة وغيرها من الخدمات التي تكاملت في جعل الزيارة تجربة لا تُنسى، وشملت نسخة هذا العام من «#شتا_حتّا»، ستة مهرجانات، تضمّن كلّ منها العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوّعة، بالتعاون مع شركاء المبادرة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتضمن تلك المهرجانات: مهرجان #شتانا_في_حتا، من تنظيم «براند دبي»، و«مهرجان ليالي حتّا الثقافية» وتنظّمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، و«مهرجان عسل حتّا» و«مهرجان حتّا الزراعي» وهما من تنظيم بلدية دبي، و«مهرجان حتّا تجمعنا» من تنظيم هيئة تنمية المجتمع في دبي، إضافة إلى «مهرجان حتّا وادي هب» من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى جانب 30 فعالية متنوعة، منها فعالية «الطبخ والتخييم»، وفعالية «تصوير النجوم»، وفعالية الحياة التقليدية في مزارع حتّا، المخصصة للأطفال وتجمع بين معايشة أساليب الحياة القديمة بشكل ممتع وجذاب، كما شارك في المهرجان مطعم «هوم بيكري» الذي يُعدّ أحد أشهر المطاعم في دبي.

150 ورشة عمل

كما تضمنت منطقة ورش العمل أجندة حافلة بالأنشطة التفاعلية الجذابة طوال فترة المهرجان، ونظمت هذه المنطقة طوال شهر أكثر من 150 ورشة عمل في الهواء الطلق، مع إطلالة خلابة على بحيرة ليم وساحة المهرجان المحيطة، وقدمت فرصة للزوّار سواء الصغار أو الكبار، لتعلم مهارات الحِرف اليدوية والفنون المستوحاة من جمال البيئة الطبيعية لمنطقة حتّا من خلال مجموعة متميّزة من الخبراء من أهل حتّا، ما جعلها واحدة من أكثر مناطق المهرجان إلهاماً.

ترفيه وتثقيف

وتركزت مجموعة كبيرة من فعاليات المهرجان على الجمع بين الترفيه والتثقيف، بأجندة شاملة تضم أكثر من 150 ورشة عمل، وما يزيد على 30 فعالية للكبار والصغار طوال فترة المهرجان، حيث تعاون براند دبي مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، لتشجيع الشباب من أهالي حتّا ومشاركتهم في مسابقة «التاجر الصغير».

مجلس لكبار المواطنين

وكان من اللافت تنظيم براند دبي برعاية «كاميليشيس» مجلساً خاصاً لكبار المواطنين، لقضاء بعض الوقت في الحديث، وإتاحة المجال لاستحضار بعض الصور المرتبطة بمنطقة حتّا من الذاكرة، والاسترخاء مع إطلالة ساحرة على فعاليات المهرجان، وصُمِّمَ المجلس بأسلوب يعكس الطابع المميّز للمجلس الإماراتي.

اهتمام خاص بالطفل

خصص المهرجان هذا العام مناطق واسعة للأطفال عبر برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات المصممة لإدخال السعادة إلى نفوسهم، من خلال ورش عمل تشمل التدريب على مهارات إبداعية، كما ضم المهرجان للمرة الأولى، حديقة حيوان مصغّرة، تشمل مجموعة من الطيور والحيوانات، مثل البوني والغزلان والماعز والصقور والببغاوات والأرانب وغيرها، بينما منحت منطقة الألعاب الشتوية مزيداً من أجواء المرح والمغامرة للمهرجان.

«بكل فخر من دبي»

في إطار حرص براند دبي على دعم المشاريع الأعضاء في مبادرة «بكل فخر من دبي»، وتنويع الخدمات المُقدمة، شارك خلال المهرجان، ضمن الدورة الحالية، 30 مشروعاً يعود نصفها إلى روّاد أعمال من أهالي حتّا، بينما يعود النصف الآخر إلى روّاد أعمال من حول دبي، لتسليط الضوء على تلك المشاريع والتعريف بأعمالهم والترويج لمنتجاتهم.

تغطية إعلامية

شاركت مؤسسة دبي للإعلام في تغطية فعاليات مهرجان «#شتانا_في_حتا» للعام الثالث على التوالي، عبر تغطية يومية مباشرة من قلب الحدث على قناة سما دبي، حيث واكبت الفعاليات من خلال برنامج «مساء دبي» الذي يقدم تغطية يومية شاملة للفعاليات والأنشطة، إلى جانب استضافة شخصيات بارزة من أبناء حتا، للتعريف بإسهاماتهم المميّزة في مختلف المجالات، إضافة إلى فقرات تسلّط الضوء على روح «شتا حتا» وهويته الخاصة، كما قدّمت القناة مجموعة من البرامج التفاعلية المباشرة ضمن مواقع المهرجان، وتشمل: «مندوس حتا»، و«بنشدك حتا»، و«بشارة حتا»، وللأطفال نصيب من التجربة، حيث قدّم برنامج «أبطال حتا» محتوى ترفيهياً وتفاعلياً يعود بالفائدة والمتعة على الصغار ضمن الفعاليات اليومية.

. نجاح كبير وإقبال غير مسبوق على فعاليات «المهرجان».

. «المبادرة» جاءت بإشراف «اللجنة العليا لتطوير منطقة حتّا»، ويتولى تنفيذها «براند دبي» بالشراكة مع جهات حكومية.