زينة الموائد الرمضانية

التمر زينة الموائد في الشهر الفضيل، وحلاوة أول طعم يلامس الفم بعد صيام يوم طويل، وثمار الشجرة الطيبة التي تسمع الدعوات الرمضانية على الإفطار، والألسنة التي تردد بابتهال وفرح: «اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله».. وهنا إماراتي، يجلس في ظلال النخيل، ليفرز التمر وينتقي حباته في إحدى الفعاليات التراثية، في وطن الخير الذي يحتفي بالنخلة، وبكل ما تجود به، ويعتبرها جزءاً من هويته.