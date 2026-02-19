«سجايا» تطلق حملة «أثر» الفنية

أطلقت سجايا فتيات الشارقة، إحدى مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أمس، حملة «أثر» وهي حملة فنية رمضانية تحتفي بإبداعات الفتيات من خلال عرض أعمالهن الفنية في أماكن عامة، ضمن تجربة مجتمعية تفاعلية تستهدف المجتمع المحلي في الشارقة.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على النتاجات الفنية للمنتسبات وتحفيزهن على العمل بروح الفريق، وترسيخ قيم التعاون والعطاء وخدمة المجتمع، إلى جانب إشراك أولياء الأمور من خلال دعوتهم للاطلاع على مخرجات بناتهم وتعزيز الشراكات مع الجهات المحلية في الشارقة، بما يسهم في توسيع أثر المبادرات الفنية والمجتمعية.

وتواصل سجايا فتيات الشارقة تنفيذ برامجها وورشها اليومية خلال شهر رمضان المبارك ضمن مساراتها السبعة الهادفة إلى تنمية مهارات المنتسبات، وصقل قدراتهن في المجالات المختلفة في أجواء إيمانية تعكس روح الشهر الفضيل وقيمه الأصيلة في الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً.

وتتضمن البرامج مجموعة متنوعة من الورش الفنية والإبداعية، إلى جانب جولات تصوير تراثية في أرجاء مدينة الشارقة؛ بما يسهم في تعزيز الحس الفني والهوية الثقافية لدى الفتيات. كما تحظى البرامج الرياضية باهتمام خاص بهدف تعزيز اللياقة البدنية وروح الفريق.

وتتضمن الفعاليات «برنامج البيت الإماراتي» الذي يهدف إلى ربط الفتيات بتراثهن الثقافي من خلال تنظيم إفطار جماعي بطابع إماراتي تقليدي، يسلط الضوء على الحرف والرياضات التراثية، ويمنح المشاركات فرصة معايشة أجواء الماضي الأصيل.