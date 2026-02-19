5 نصائـح لتجنب صداع بداية الصيام

مع بداية شهر رمضان المبارك، يعاني الكثير من الصائمين الصداع في أول أيام الصيام، بسبب مجموعة من التغيرات المفاجئة التي تطال نمط الحياة اليومي، ومنها الامتناع عن تناول الطعام والشراب ساعات طويلة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، إضافة إلى الامتناع عن تناول الكافيين للمعتادين على شرب القهوة والشاي بكثرة، لاسيما في أوقات الصباح. وقدمت الاستشارية في طب الطوارئ في مستشفى فقيه الجامعي، الدكتورة رسل الجنابي، خمس نصائح تسهم في تخفيف حدة الصداع، وكذلك في تحسين مستوى التركيز خلال شهر الصيام.