إعلان شاي بالذكاء الاصطناعي يشعل غضب العراقيين وتحقيق حكومي عاجل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بموجة واسعة من الانتقادات عقب بث إعلان ترويجي لإحدى شركات الشاي، استُخدمت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأظهر الفيديو الشاعر محمد مهدي الجواهري ورئيس الوزراء الأسبق نوري السعيد وهما يقدمان الشاي لرئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، في مشهد اعتبره كثيرون مساساً برموز وطنية وتاريخية

ورأى معلقون أن تصوير شخصيات بحجم الجواهري أو نوري السعيد وهم "يقدمون الشاي" ينطوي على دلالة رمزية مهينة في السياق الاجتماعي العراقي، إذ ينظر إلى هذا الفعل، رغم بساطته اليومية، بوصفه مرتبطاً بوظيفة خدمية لا تنسجم مع المكانة الأدبية أو السياسية لتلك الرموز.

