سجن تايوانية تشتم جيرانها منذ عامين بمكبرات الصوت

أنهى حكمٌ صادرعن محكمة في تايوان كابوساً عاشه عشرات السكان في أحد أحياء مدينة كاوهسيونغ، بعدما اضطروا لتحمّل شتائم متواصلة من جارتهم عبر مكبرات الصوت على مدى عامين، في ساعات متأخرة من الليل.

وأصدرت المحكمة حكماً بحق امرأة تُدعى تشين، بعدما ثبت أنها ركّبت أجهزة تضخيم صوت على شرفة منزلها في كاوهسيونغ، واستخدمتها لإهانة جيرانها ثلاث مرات على الأقل أسبوعياً، واستمرت في ذلك لنحو عامين.

وبدأت تشين، في مايو 2023، باستخدام مكبر صوت لتوجيه الإهانات وشتم جيرانها الذين كانت على خلاف معهم. إلا أن الصوت المرتفع الصادر من شرفتها كان يصل إلى منازل أخرى في الحي، ما تسبب بإزعاج واسع للسكان. وكانت تبث الشتائم بأعلى صوت، وتستمر كل مرة لعشرات الدقائق.

وبعد أن فشل الجيران في التوصل إلى حل معها، قدّموا شكوى جماعية إلى الشرطة المحلية، لتصل القضية في نهاية المطاف إلى المحكمة. وخلال المحاكمة، اعترفت تشين باستخدام مكبر الصوت لشتم جيرانها ليلاً.

ورأى القاضي أن استخدامها المتعمد والمتكرر لأجهزة التضخيم لبث ألفاظ نابية في أوقات متأخرة من الليل تجاوز حدود السلوك المقبول اجتماعياً. وقضت المحكمة بسجنها ثلاثة أشهر، مع إمكانية استبدال العقوبة بغرامة قدرها 90 ألف دولار تايواني جديد (نحو 3600 دولار أميركي)، مع احتفاظها بحق استئناف الحكم.