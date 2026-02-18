الكويت.. حبس الدكتورة خلود وزوجها سنتين مع وقف التنفيذ

قضت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار أحمد الصدي وأمانة سر إبراهيم الفارسي بحبس الفاشينيستا دكتورة خلود وزوجها أمين الغباشي سنتين عن تهمة تعاطي المخدرات وجلب مؤثرات عقلية عبر مطار الكويت الدولي وغرامة 2000 دينار مع وقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات بكفالة 1000 دينار لحسن السير والسلوك، وبالبراءة من عدم الإفصاح في المطار عن مبلغ 26705 دولار.

وأنكر المتهمان التهم الموجهة لهما، وقالا إن المواد المخدرة المضبوطة معهما أثناء عودتها من الخارج من قبل مفتش مطار جمارك الكويت هي للعلاج وأنها وصفة طبية تم صرفها لهما لعلاج الأعصاب، أما الأموال المضبوطة فهي أرباح في أحد "الكازينوهات" بالخارج، وفق صحيفة الرأي الكويتية.