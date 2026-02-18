دراسة تحذر من تأثير موجات الحر على زراعة قهوة "أرابيكا"

حذرت المنظمة الأمريكية غير الربحية "كلايمت سنترال" من عواقب محتملة لزيادة أيام الحر على محاصيل القهوة في المناطق الاستوائية. كما أشارت المنظمة إلى أن الظواهر الجوية المتطرفة في مناطق زراعة القهوة أسهمت على الأرجح في قفزات أسعار القهوة عالميا خلال السنوات الماضية.

وبحسب تحليل "كلايمت سنترال"، شهدت مناطق الزراعة في السنوات الأخيرة، بسبب التغير المناخي، زيادة في الأيام التي تسجل درجات حرارة قصوى يمكن أن تضر بشكل خاص بنباتات قهوة "أرابيكا". وذكرت المنظمة أن ذلك قد يكون أثر في جودة وكمية المحاصيل الأخيرة.

ولأغراض التحليل، درست "كلايمت سنترال" درجات الحرارة بين عامي 2021 و2025 في دول ما يعرف بحزام القهوة، الذي يضم 25 دولة حول خط الاستواء. وقارن معدو الدراسة هذه القيم بدرجات حرارة مقدرة لعالم افتراضي من دون انبعاثات بشرية لغازات الدفيئة. وكان هدفهم فهم مدى تكرار دفع التغير المناخي لدرجات الحرارة في هذه الدول إلى ما فوق عتبة 30 درجة، التي تعد ضارة خصوصا بنباتات أرابيكا.

وخلص الباحثون إلى أن التغير المناخي أدى في أكبر خمس دول منتجة للقهوة - البرازيل وفيتنام وكولومبيا وإثيوبيا وإندونيسيا - إلى تسجيل متوسط 57 يوما إضافيا سنويا بدرجات حرارة ضارة بزراعة القهوة.

ووفقا للمنظمة، تعني القيم التي تتجاوز هذه العتبة تعرض نباتات القهوة للإجهاد، إذ تصبح النباتات أكثر عرضة للأمراض، وتنتج محصولا أقل وحبوبا بجودة أدنى. وقد تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تراجع المعروض وجودة القهوة والمساهمة في ارتفاع الأسعار عالميا.

وبحسب تقرير السوق الصادر عن المنظمة الدولية للقهوة "آي سي أو"، بلغ متوسط سعر رطل القهوة الخام في ديسمبر الماضي نحو 3 دولار أمريكي. وقبل عامين كان السعر يتراوح بين 6ر1 8ر1 دولار. وكانت الشركة التجارية الألمانية المتخصصة في القهوة "تشيبو" قد رفعت مؤخرا أسعار القهوة لديها مشيرة إلى توتر السوق.

وترى "كلايمت سنترال" أن المزارعين مضطرون إلى تكييف أساليب الزراعة، موضحة أنه يمكن على سبيل المثال زراعة أشجار أطول حول القهوة لتوفر ظلا يحمي النباتات من الحرارة الضارة. كما قد تتغير مناطق الزراعة نتيجة التغير المناخي، بحسب المنظمة.