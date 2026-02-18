ماسك: 0.1% من ثروتي نقود

أكد أغنى رجل في العالم إيلون ماسك أن 0.1% من ثروته البالغة 849 مليار دولار هي أموال نقدية.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس" إن معظم ثروته تعود إلى حصصه في تسلا وسبيس إكس.

ويعد ماسك أغنى رجل في العالم، وقد يصبح هذا العام أول شخص في العالم يصل إلى تريليون دولار، وفقًا لقائمة فوربس للأثرياء، حيث تبلغ ثروته حاليًا 849.3 مليار دولار، مما يجعله متفوقًا بفارق كبير على جميع المليارديرات الآخرين على كوكب الأرض.

وكان ماسك نفى فكرة أن ثروته المتنامية تعود بالنفع عليه وحده، ففي المنشور نفسه، أشار إلى أن موظفي تسلا وسبيس إكس يحصلون على أسهم وخيارات أسهم.

وأضاف: "يحصل جميع موظفي تسلا وسبيس إكس على أسهم/خيارات أسهم، وتملك تسلا أكثر من 80% من جانب مستثمرين أفراد وصناديق مؤشرات/معاشات تقاعدية، لذا فإن أي زيادة في القيمة تنطبق على أكثر من 80% منهم".